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Ни один корнеплод не испортится: как сохранить морковь на зиму до весны

28 июля 2022, 12:17

Урожай моркови нужно не только вырастить, но и суметь его сохранить. Если способ или условия хранения будут выбраны неверно, корнеплод быстро испортится.

морковь
Как правильно хранить свежую морковь - лайфхаки / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Мало вырастить хороший урожай овощей. Важно его еще и сохранить, чтобы всю зиму наслаждаться полезными витаминами. Ранее Главред писал, как вырастить крупную и сладкую морковь, теперь же разобрался, как сохранить морковь до весны.

Как сохранить морковь на зиму до весны

Прежде всего, нужно отобрать корнеплоды, которые будут храниться лучше всего. Чем тверже морковь, тем дольше она пролежит. Вялую, с трещинками или со следами вредителя морковь лучше засолить, засушить или заморозить.

Для долгого хранения берутся поздние сорта. Они должны быть правильной формы и без повреждений. Срок хранения моркови составляет 4-8 месяцев при температуре 0-10 градусов и влажности 94-100%.

Как сохранить морковь на зиму в подвале

После сбора урожая морковь нужно помыть в теплой воде без каких-либо чистящих средств. Потом корнеплоды нужно тщательно просушить на свежем воздухе под навесом при 10-14 градусах в течение 7-10 дней.

Состояние погреба очень сильно влияет на сроки хранения овощей. Чтобы продукты не испортились, температура воздуха должна составлять 1-3 градуса.

Способы хранения моркови в погребе

С помощью речного песка. Он хорошо сохраняет нужную влажность и пропускает воздух, поэтому овощи не покрываются плесенью. Песок нужно засыпать в предварительно просушенный ящик и укладывать слоями: слой моркови, слой песка. Корнеплоды не должны соприкасаться друг с другом.

В глине. Этот способ хорош для хранения моркови, но не отличается чистотой. Перед отправкой корнеплодов на хранение, морковь окунается в подготовленную массу из глины и воды. Глина должна полностью покрывать каждый овощ. После того как она высохнет, морковь укладывается в ящики.

В опилках, желательно сосновых. За счет фенольных веществ в их составе опилки не дают размножаться микроорганизмам и предотвращают гниение овощей. Корнеплоды пересыпаются опилками послойно и так, чтобы они не касались друг друга.

Луковая шелуха сохранит овощ так же, как и опилки.

В растворе мела. Мел обладает щелочными свойствами и не дает микроорганизмам размножаться. Для создания мелового раствора, мел (200 г на 10 кг овощей) нужно развести водой, размешать до однородного состояния и окунуть в него каждую морковку. После этого корнеплоды высушиваются и отправляются в погреб.

В деревянном или картонном ящике с крышкой. Их нужно расположить в погребе на небольших подставках на расстоянии 10-15 см от стен. Если поставить ближе, то ящики могут отсыреть. В один ящик можно укладывать не больше 20 кг моркови. Периодически придется проверять состояние овощей и переворачивать их.

В полиэтиленовых пакетах или холщовых мешках. Это не самый лучший способ хранения моркови, но можно попробовать и его. Хорошо высушенные, обрезанные корнеплоды укладываются в мешки и устанавливаются на невысокую подставку. На дне мешков нужно проделать дырочки, через которые будет стекать конденсат. Мешки завязывать не нужно.

Ранее Главред писал, что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный сосед.

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