У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

Как ухаживать за драценой в домашних условиях / Фото ua.depositphotos.com

Драцена - идеальное растение для начинающих цветоводов или для тех, у кого нет возможности много времени уделять уходу за комнатными растениями. Если создать для драцены оптимальные условия, она долгое время может обходиться без пересадки и удобрений. Но иногда все же начинаются проблемы - у драцены ржавеют листья, становятся желтыми и коричневыми.

Что же делать, если у драцены желтеют и сохнут листья? Прежде всего, не стоит паниковать. Если у драцены желтеют нижние листья - это нормально. Они живут примерно два-три года и со временем отмирают, а на их месте со временем вырастут новые. Если же у растения засохла верхняя листва, то стоит пересмотреть условия содержания зеленой красавицы.

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Почему у драцены сохнут листья

Самая главная причина - низкая влажность воздуха в помещении. Такая проблема особенно часто возникает зимой, когда отопительные приборы высушивают воздух. Чтобы помочь драцене, нужно ежедневно опрыскивать ее теплой водой и использовать в помещении, где она растет, бытовой увлажнитель воздуха.

Летом драцену один раз в неделю моют под душем. При этом нужно закрывать горшок пакетом или плёнкой, чтобы влага не попадала в него. У крупнолистных видов после водных процедур удалите ватным тампоном излишки влаги из розеток.

Вторая причина, почему у драцены ржавеют листья, это неправильный полив. Как же правильно поливать драцену? Главное правило - не переусердствовать.

Драцена не очень влаголюбива. Достаточно будет увлажнять грунт 4 раза в месяц, после того как субстрат высохнет на глубину 3-4 см. Как только вода пройдет через субстрат, вылейте излишек и вытрите поддон насухо.

Если полив будет слишком обильным, листья растения пожелтеют и опадут, а ствол станет мягким. В результате драцена погибнет.

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Неправильное месторасположение - еще одна причина, почему листья драцены покрываются пятнами, сохнут и желтеют. Растение не любит прямых солнечных лучей, ему нужен яркий, но рассеянный свет. Таким образом драцену лучше держать не на подоконнике, а рядом с окном.

Комфортная температура для тёплого времени года — от 20 до 30 °С. Поздней осенью и зимой — 16–18 °С.

Спровоцировать пожелтение листьев могут также резкие перепады температур, слишком низкая температура и сквозняки.

Чем покормить драцену в домашних условиях

Подкормка драцены должна быть регулярной, но не слишком частой. Ее дефицит, так же как и пресыщение приведут к тому, что листья драцены начнут сохнуть, а корневая система погибнет. Кстати, перенасыщение грунта удобрениями растение переносит намного хуже, чем их дефицит.

Драцена должна получать раствор минерального удобрения для комнатных растений с преобладанием азота один раз в 2 недели с марта по сентябрь. С осени и до конца зимы подкормки растению не нужны.

Понять, каких микроэлементов не хватает драцене, можно по ее внешнему виду:

листья драцены желтеют и опадают, стебли истончаются и медленно растут – это результат хлороза. Исправить ситуацию можно путем внесения азотных удобрений;

у драцены опадают нижние листья - значит снижен иммунитет к болезням и вредителям. Происходит это из-за дефицита калия;

на листьях появились красные, бурые или коричневые пятна – драцене нужен фосфор;

если молодые побеги бледные и тонкие - в грунте не хватает кальция;

отмирает верхушка растения - драцене нужен бор.

Из натуральных удобрений для драцены больше всего подходит навоз животных или помет птиц. В их состав входят азот, фосфор и другие вещества.

Кроме того, чтобы подкормить драцену в домашних условиях можно использовать банановую кожуру, луковую шелуху, цедру апельсинов, золу, яичную скорлупу, дрожжи, спитый кофе, чай и сахар.

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