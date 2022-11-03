У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

Драцена не требует чрезмерного внимания, но если у нее начались проблемы с листьями, причина может заключаться в неправильном уходе.
Драцена - идеальное растение для начинающих цветоводов или для тех, у кого нет возможности много времени уделять уходу за комнатными растениями. Если создать для драцены оптимальные условия, она долгое время может обходиться без пересадки и удобрений. Но иногда все же начинаются проблемы - у драцены ржавеют листья, становятся желтыми и коричневыми.
Что же делать, если у драцены желтеют и сохнут листья? Прежде всего, не стоит паниковать. Если у драцены желтеют нижние листья - это нормально. Они живут примерно два-три года и со временем отмирают, а на их месте со временем вырастут новые. Если же у растения засохла верхняя листва, то стоит пересмотреть условия содержания зеленой красавицы.
Что значит драцена в доме, читайте в материале: Предупредит о горе в семье: можно ли держать дома драцену и какие суеверия с ней связаны.
Почему у драцены сохнут листья
Самая главная причина - низкая влажность воздуха в помещении. Такая проблема особенно часто возникает зимой, когда отопительные приборы высушивают воздух. Чтобы помочь драцене, нужно ежедневно опрыскивать ее теплой водой и использовать в помещении, где она растет, бытовой увлажнитель воздуха.
Летом драцену один раз в неделю моют под душем. При этом нужно закрывать горшок пакетом или плёнкой, чтобы влага не попадала в него. У крупнолистных видов после водных процедур удалите ватным тампоном излишки влаги из розеток.
Вторая причина, почему у драцены ржавеют листья, это неправильный полив. Как же правильно поливать драцену? Главное правило - не переусердствовать.
Драцена не очень влаголюбива. Достаточно будет увлажнять грунт 4 раза в месяц, после того как субстрат высохнет на глубину 3-4 см. Как только вода пройдет через субстрат, вылейте излишек и вытрите поддон насухо.
Если полив будет слишком обильным, листья растения пожелтеют и опадут, а ствол станет мягким. В результате драцена погибнет.
Читайте такжеНе каждый цветовод это знает: можно ли поливать цветы кипяченой водой
Неправильное месторасположение - еще одна причина, почему листья драцены покрываются пятнами, сохнут и желтеют. Растение не любит прямых солнечных лучей, ему нужен яркий, но рассеянный свет. Таким образом драцену лучше держать не на подоконнике, а рядом с окном.
Комфортная температура для тёплого времени года — от 20 до 30 °С. Поздней осенью и зимой — 16–18 °С.
Спровоцировать пожелтение листьев могут также резкие перепады температур, слишком низкая температура и сквозняки.
Чем покормить драцену в домашних условиях
Подкормка драцены должна быть регулярной, но не слишком частой. Ее дефицит, так же как и пресыщение приведут к тому, что листья драцены начнут сохнуть, а корневая система погибнет. Кстати, перенасыщение грунта удобрениями растение переносит намного хуже, чем их дефицит.
Драцена должна получать раствор минерального удобрения для комнатных растений с преобладанием азота один раз в 2 недели с марта по сентябрь. С осени и до конца зимы подкормки растению не нужны.
Понять, каких микроэлементов не хватает драцене, можно по ее внешнему виду:
- листья драцены желтеют и опадают, стебли истончаются и медленно растут – это результат хлороза. Исправить ситуацию можно путем внесения азотных удобрений;
- у драцены опадают нижние листья - значит снижен иммунитет к болезням и вредителям. Происходит это из-за дефицита калия;
- на листьях появились красные, бурые или коричневые пятна – драцене нужен фосфор;
- если молодые побеги бледные и тонкие - в грунте не хватает кальция;
- отмирает верхушка растения - драцене нужен бор.
Из натуральных удобрений для драцены больше всего подходит навоз животных или помет птиц. В их состав входят азот, фосфор и другие вещества.
Кроме того, чтобы подкормить драцену в домашних условиях можно использовать банановую кожуру, луковую шелуху, цедру апельсинов, золу, яичную скорлупу, дрожжи, спитый кофе, чай и сахар.
Ранее Главред писал, как приготовить лучшее удобрение из луковой шелухи и как приготовить домашнее удобрение из банановой кожуры.
Вам также может быть интересно:
- Любимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение
- Будут пышно цвести: сахар - проверенное удобрение для всех растений, которое всегда есть под рукой
- Дрожжи - лучшее удобрение для сада: цветы будут крупными и переживут засушливое лето