Тяжелый период и потеря территорий: астролог рассказал, чем закончится война в Украине

Гороскоп для Украины / pixabay

Астролог Дмитрий Уранус рассказал о тяжелом для Украины периоде в войне с Россией, который, продлится до июля 2022 года. По мнению астролога, Украине может грозить даже потеря территорий.

"В ночь с 24 на 25 мая планета Марс перешел в зодиакальный знак Овен, до 5 июля, где Марс необычайно силен. Бог войны попадает в "свой дом", и приобретает дополнительную энергию. Это усилит и ускорит темп военных действий, их интенсивность значительно возрастет", — пишет Уранус в соцсети.

По его словам, при переходе в Овен, Марс соединится с Луной и с Юпитером.

"Такое тройное соединение планет в начале Овна будет иметь серьезные военные и политические последствия, большое количество жертв среди мирного населения и военных, громкие политические скандалы, обвинения, панические настроения: "аспект соединения Марса и Юпитера (около 29 мая, плюс-минус неделя) всегда значительно усиливает интенсивность военных действий и скорость наступлений", - отметил астролог.

Астролог также предсказал Украине возможную потерю территорий.

"Поврежденная Марсом Луна восходит на долготе в районе 38Е15 — 38Е45, цепляя такие населенные пункты — Золотое, Горское, Камышеваха, Врубовка, Боровское, Северодонецк, Лисичанск, и ближайшие села. Луна в астрологии связана с земельными территориями и людьми, потому такой аспект говорит об огромной опасности нависшей над указанными населенными пунктами и людьми оставшимися там, будет очень много жертв. Требуется немедленная эвакуация всех людей с этих населенных пунктов. Вероятность временной утраты Украиной этих населенных пунктов в ближайшие полтора месяца очень и очень большая", - написал он.

Гороскоп на июнь для Украины

Для Украины конец мая и июнь 2022 окажутся довольно тяжелыми с военной точки зрения, подчеркивает астролог. Возможно будет сказываться нехватка вооружений и боеприпасов, усталость и измотанность войск.

Очень вероятна временная утрата новых территорий на востоке. Тактические отступления в некоторых местах будут разумны и необходимы ради сохранения жизней военных ВСУ.

"Так как армия России в ближайшие полтора месяца выйдет на свою максимальную эффективность, то сильнее и интенсивнее, чем в ближайшие полтора месяца, они наступать не смогут. Украине требуется выстоять в этот трудный период", - резюмировал астролог.

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Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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