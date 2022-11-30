Таролог спрогнозировала, в какие дни декабря украинцам стоит ждать больше всего обстрелов / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

В последние десять суток декабря русские оккупанты будут массово пытаться сломить украинцев обстрелами. Такой прогноз сделала известный украинский таролог Людмила Хомутовская в интервью Славе Демину.

"Первое, что нужно понять - декабрь будет разный. У нас будут и хорошие новости на уровне того, что у нас будет новые победы. А с другой стороны – будут противоречия. Информация, которую мы будет получать, не совсем будет нас радовать. Иногда мы будем в ступоре. […] Напряжение есть первые 10 дней. Это будет напряжение с деньгами и ценами. А последние 10 дней декабря идут под эгидой силы. В это время нас будут пытаться сломить, и в это время будет больше всего обстрелов", – сказала она.

Хомутовская считает, что очень интенсивно русские оккупанты будут нападать в канун праздников.

"Массированные обстрелы будут и перед новым годом, и в районе старого Рождества. Но они точно будут", - говорит таролог.

По мнению Хомутовской, у русских оккупантов нет четкого плана или графиков обстрелов.

"Они все решают в "ручном режиме". То есть, когда встали с плохим настроением, тогда и стреляют. Может быть обстрел в первых числах декабря", - подытожила она.

Напомним, согласно прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, вполне возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

До того астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы.

По его словам, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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