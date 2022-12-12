Таролог спрогнозировала, что ждет Украину в 2023-м: станет ли виден конец войны

Известный таролог Яна Пасынкова составила гороскоп для Украины на 2023 год. Она прогнозирует - украино-российская война закончится, "когда будет тепло".

Таролог Яна Пасынкова спрогнозировала, что ждет Украину в 2023-м / ua.depositphotos.com, pixabay.com

В 2023 году Украину ожидает новая надежда и прорыв. Плюс − наше государство станет частью какого-то большого сообщества. Такой прогноз и расклад по картам Таро сделала известный таролог и победительница 15 сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова в интервью YouTube-каналу "Мій світ".

"Мы будем искать новые пути к миру и безопасности. Все дороги ведут к нашей победе", — говорит он она.

Пасынка также сделала расклад на картах Таро на будущее Украины и попробовала пояснить, когда же именно украинцам ждать новостей об окончательной победе над российскими оккупантами.

К примеру, на вопрос "Что знает Байден о том, когда закончится война?", карты ответили - "либо еще три месяца, либо еще девять". А вот на вопрос: "Что знает Зеленский о завершении войны?" — "Что не раньше теплого времени года".Точной даты она назвать не смогла, однако своим мнением и виденьем, когда закончится война в Украине, Пасынкова поделилась.

Более того, по словам таролога, зимой 2022/2023 возможны некие официальные переговоры Киева, но точно не со страной-агрессором.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

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