"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России

Таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России / УНИАН

Мир в Украине наступит до конца года, но он будет омрачен потерями. В ближайшие месяцы Россия может потерять своих немногих союзников, а новых так и не найдет.

Таролог Ольга Соломка в комментарии "Обозревателю" заявила, что Россию ждет крах, но этот процесс не будет быстрым.

"Главная карта – это Справедливость, и все, что мы делаем – это правильно и справедливо, то есть наше дело праведно, и победа будет за нами. И хотя этот праздник будет омрачен нашими потерями, но есть ощущение победы, хоть и со слезами на глазах. Впрочем, это будет не очень скоро, возможно, военные действия будут продолжаться до конца года", – отметила она.

Таролог говорит, что все попытки Путина найти союзников в войне не увенчаются успехом - в апреле симпатии всего мира будут на стороне Украины.

Читайте такжеВойна не закончится до 9 мая: эксперт объяснил, почему "капризного мальчика из бункера" все равно ждет провал"Май для нас будет богат ситуативными победами, словом, местами мы освобождаем свои территории, тогда как Россия отступает, там царит ощущение поражения. В июне финансовое состояние России будет очень печальным, словом, сплошной дефолт и чуть ли не попрошайничество, а вот у нас будет радость от того, что мы избавляемся от зависимости и преодолеваем коварные намерения врага, возможно, освободим еще какое-то захваченное врагом направление", – добавила таролог.

Она подчеркнула, что в июле могут быть достигнуты какие-то соглашения, не факт, что окончательные, возможно, промежуточные – пройдут переговоры на высоком уровне и подписание определенных договоренностей, которые несколько подавят острую фазу, но не завершат войну до конца.

Об окончательной нашей победе, призналась таролог, можно говорить лишь ближе к декабрю.

Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Читайте также: