Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, когда может закончиться полномасштабная война и есть ли вариант ее "замораживания".

Таролог рассказала, когда можно ждать перелома в войне / Suzanne's stream / flickr.com

С первого месяца весны 2023 года, марта, украино-российская война будет продвигаться к этапу "замораживания". Такое мнение высказала известный таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская в интервью порталу УНИАН.

Как говорит она, и Кремль, и Киев внешние силы будут стараться убедить в необходимости переговоров – что называется, под давлением.

Хомутовская считает, что русский диктатор Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут провести личную встречу. Но ее результат вряд ли будет однозначен.

"Думаю, что все станет понятным в апреле 2023 года. В конце этого месяца должно что-то произойти, что кардинально изменит ход войны и вообще политику стран, которые в ней участвуют. Я не могу пока понять, что это, но карты постоянно показывают то же самое. В целом хочу сказать, что в войне победит Украина. Но Россия точно что-то после себя оставит", - подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Другие новости: