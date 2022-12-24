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"У Путина страшный гнев, злость": таролог рассказала, ждать ли мощного ракетного удара врагов

24 декабря 2022, 12:00
Россияне настроены крайне агрессивно, но карты говорят, что ВСУ готовы отражать вражеские обстрелы, говорит таролог Елена Бюн.

Таро, ракета
Таролог рассказала, ждать ли мощного ракетного удара врагов / скриншот из видео, https://ua.depositphotos.com

Ранее украинские СМИ писали со ссылкой на источники в отечественной разведке – страна-агрессор, Россия, в ближайшие дни привлечет к удару по удару по Украине все имеющиеся крылатые ракеты с дальностью от 500 км и более. Вероятность такой атаки оккупантов пыталась с помощью карт таро выяснить известный украинцский таролог Елена Бюн.

"Действительно это так. Сейчас Кремль стягивает все остатки ракет и беспилотников, чтобы в очередной раз устроить атаку. Они там настроены крайне агрессивно, есть большая опасность. Карты говорят, что ВСУ тоже готовы отражать вражеские обстрелы. Пока путин очень боится контрнаступления нашей армии, которое давно готовится и вскоре должно начаться. И он недоволен событиями, происходящими на фронте, бесится из-за поездки Зеленского в США и что мы получим помощь. А вот Кремлю необходимую военную помощь не оказывают. Он находится в изоляции. Также на Путина давят и требуют отказаться от этой войны, признать свое поражение, а Путин этого не хочет. Из-за этих неудач у Путина страшный гнев, злость. И ракетными атаками хочет показать свою значимость. Ведь единственное, что он умеет — воевать с мирными людьми", − сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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