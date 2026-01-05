Свержение Мадуро готовит неприятный 'сюрприз для Украины' - что задумали в Кремле

Россия может использовать политику Трампа после свержения режима Мадуро в Венесуэле для создания собственных сфер влияния, что, в частности, касается и Украины.

Как Кремль может использовать политику Трампа в своих целях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Задержание в Каракасе венесуэльского диктатора и президента Николаса Мадуро американскими спецподразделениями стало ощутимым ударом по интересам России, ведь Кремль потерял одного из ключевых партнеров в Латинской Америке. В то же время в Москве пытаются увидеть в действиях США возможные выгоды, в частности в контексте потенциального разделения мира на сферы влияния и неформального "обмена" Венесуэлы на Украину. Об этом говорится в материале Reuters.

Американская операция состоялась лишь через восемь месяцев после того, как Владимир Путин заключил стратегическое партнерство с Мадуро, а Дональд Трамп объявил о временном взятии США под контроль Венесуэлы - страны с крупнейшими в мире запасами нефти.

Николас Мадуро / Инфографика: Главред

Часть российских националистов раскритиковала потерю союзника, сравнивая стремительную и успешную операцию США с неспособностью России установить контроль над Украиной за почти четыре года войны. В то же время для Москвы действия Вашингтона, которые там называют "пиратством" Трампа и "сменой режима" на "заднем дворе" США, выглядят более приемлемыми, особенно если Соединенные Штаты надолго втянутся в венесуэльский кризис.

"Россия потеряла союзника в Латинской Америке. Но если это пример действия доктрины Монро Трампа, как это кажется, то Россия также имеет свою сферу влияния", - сказал высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности.

Отмечается, что он имел в виду стремление администрации Трампа закрепить доминирование Соединенных Штатов в Западном полушарии и фактически возродить доктрину Монро XIX века, которая провозглашала этот регион сферой влияния Вашингтона. Другой российский чиновник на условиях анонимности заявил, что в Москве расценивают американскую операцию как очевидную попытку взять под контроль нефтяные ресурсы Венесуэлы, обратив внимание на то, что большинство западных стран не высказали по этому поводу открытой критики.

В то же время Владимир Путин стремится закрепить российское влияние на постсоветском пространстве - в странах Центральной Азии, на Кавказе и в Украине, что с момента завершения холодной войны постоянно наталкивается на противодействие со стороны США.

Бывший советник Кремля Сергей Марков отметил, что этот случай, по его мнению, демонстрирует фактическое доминирование "права силы" и размывание международного права - с реальностью, с которой Россия, по его словам, сталкивается уже длительное время.

"То, что Трамп только что "украл" президента другой страны, показывает, что международного права фактически не существует - есть только закон силы - но Россия это давно знает", - сказал он.

Марков также отметил, что условную "доктрину Донро", о которой говорит Трамп, можно толковать по-разному: как стремление США к глобальному лидерству или как нежелание мириться с присутствием других крупных государств вблизи собственных границ.

"Действительно ли США готовы признать доминирование России над бывшим Советским Союзом, или просто США настолько сильны, что не будут терпеть никаких крупных государств даже вблизи себя?", - указывает он.

Венесуэла / Инфографика: Главред

При этом для Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сосредоточенность американского президента на проблемах Западного полушария и возможное "застревание" США в этом регионе выглядит вполне приемлемым, учитывая приоритеты России в Украине и Китая в отношении Тайваня.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Также над городом зафиксировали полеты американских вертолетов Chinook. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Министерстве иностранных дел России осудили действия США, направленные на свержение режима Николаса Мадуро в Венесуэле 3 января. В Кремле выразили серьезную обеспокоенность событиями и негативно оценили шаги Вашингтона.

В Украине отметили, что государство последовательно поддерживает право народов на свободную жизнь без диктатуры, притеснений и нарушений прав человека. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, режим Мадуро системно нарушал эти принципы во всех сферах.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

