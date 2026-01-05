Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

Юрий Берендий
5 января 2026, 22:01
786
Россия может использовать политику Трампа после свержения режима Мадуро в Венесуэле для создания собственных сфер влияния, что, в частности, касается и Украины.
Свержение Мадуро готовит неприятный 'сюрприз для Украины' - что задумали в Кремле
Как Кремль может использовать политику Трампа в своих целях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Трамп хочет восстановить доктрину Монро и закрепить влияние США в западном полушарии
  • Пример Трампа может использовать Россия и нацелиться на свою сферу влияния, в частности это касается Украины

Задержание в Каракасе венесуэльского диктатора и президента Николаса Мадуро американскими спецподразделениями стало ощутимым ударом по интересам России, ведь Кремль потерял одного из ключевых партнеров в Латинской Америке. В то же время в Москве пытаются увидеть в действиях США возможные выгоды, в частности в контексте потенциального разделения мира на сферы влияния и неформального "обмена" Венесуэлы на Украину. Об этом говорится в материале Reuters.

Американская операция состоялась лишь через восемь месяцев после того, как Владимир Путин заключил стратегическое партнерство с Мадуро, а Дональд Трамп объявил о временном взятии США под контроль Венесуэлы - страны с крупнейшими в мире запасами нефти.

видео дня
Николас Мадуро
Николас Мадуро / Инфографика: Главред

Часть российских националистов раскритиковала потерю союзника, сравнивая стремительную и успешную операцию США с неспособностью России установить контроль над Украиной за почти четыре года войны. В то же время для Москвы действия Вашингтона, которые там называют "пиратством" Трампа и "сменой режима" на "заднем дворе" США, выглядят более приемлемыми, особенно если Соединенные Штаты надолго втянутся в венесуэльский кризис.

"Россия потеряла союзника в Латинской Америке. Но если это пример действия доктрины Монро Трампа, как это кажется, то Россия также имеет свою сферу влияния", - сказал высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности.

Отмечается, что он имел в виду стремление администрации Трампа закрепить доминирование Соединенных Штатов в Западном полушарии и фактически возродить доктрину Монро XIX века, которая провозглашала этот регион сферой влияния Вашингтона. Другой российский чиновник на условиях анонимности заявил, что в Москве расценивают американскую операцию как очевидную попытку взять под контроль нефтяные ресурсы Венесуэлы, обратив внимание на то, что большинство западных стран не высказали по этому поводу открытой критики.

В то же время Владимир Путин стремится закрепить российское влияние на постсоветском пространстве - в странах Центральной Азии, на Кавказе и в Украине, что с момента завершения холодной войны постоянно наталкивается на противодействие со стороны США.

Бывший советник Кремля Сергей Марков отметил, что этот случай, по его мнению, демонстрирует фактическое доминирование "права силы" и размывание международного права - с реальностью, с которой Россия, по его словам, сталкивается уже длительное время.

"То, что Трамп только что "украл" президента другой страны, показывает, что международного права фактически не существует - есть только закон силы - но Россия это давно знает", - сказал он.

Марков также отметил, что условную "доктрину Донро", о которой говорит Трамп, можно толковать по-разному: как стремление США к глобальному лидерству или как нежелание мириться с присутствием других крупных государств вблизи собственных границ.

"Действительно ли США готовы признать доминирование России над бывшим Советским Союзом, или просто США настолько сильны, что не будут терпеть никаких крупных государств даже вблизи себя?", - указывает он.

Венесуэла
Венесуэла / Инфографика: Главред

При этом для Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сосредоточенность американского президента на проблемах Западного полушария и возможное "застревание" США в этом регионе выглядит вполне приемлемым, учитывая приоритеты России в Украине и Китая в отношении Тайваня.

Операция США в Венесуэле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Также над городом зафиксировали полеты американских вертолетов Chinook. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Министерстве иностранных дел России осудили действия США, направленные на свержение режима Николаса Мадуро в Венесуэле 3 января. В Кремле выразили серьезную обеспокоенность событиями и негативно оценили шаги Вашингтона.

В Украине отметили, что государство последовательно поддерживает право народов на свободную жизнь без диктатуры, притеснений и нарушений прав человека. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, режим Мадуро системно нарушал эти принципы во всех сферах.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Венесуэла Николас Мадуро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – Politico

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – Politico

23:54Мир
Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:20Война
Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

22:01Новости
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Последние новости

23:54

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – Politico

22:48

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране: трейлер новинкиВидео

22:47

Известная певица показала, как ее дочь прощается с папой-военным перед поездкой на фронтВидео

22:20

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:01

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:40

Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 январяФото

21:32

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

21:27

Больше не будут потеть зимой: чем натереть окна, чтобы избавиться от проблемы

21:16

Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

Реклама
21:12

Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом

21:12

Экстренные отключения отменены: график отключений для Киева и области на 6 январяФото

20:33

Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

20:33

"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

20:33

Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по УкраинеВидео

20:21

Три знака зодиака резко поменяют судьбу: у кого будет шанс изменить жизнь

20:06

Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

20:01

Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

19:44

Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

19:41

Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

19:22

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

Реклама
19:21

Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашлиВидео

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

18:18

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

18:11

В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

18:10

Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

17:34

Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный городВидео

17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

16:44

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

16:13

Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

Реклама
16:09

Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

16:02

Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

15:49

Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

15:41

Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять