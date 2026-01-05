Укр
Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

Юрий Берендий
5 января 2026, 21:16
293
РФ в очередной раз нанесла удар по американскому заводу в Украине, что свидетельствует о системной атаке на интересы США, указал Сибига.
Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление
Россия в очередной раз атаковала американское предприятие в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем сказал Сибига:

  • Россияне целенаправленно атаковали американский завод в Днепре
  • Подобные удары уже становятся системными
  • Путин пренебрегает мирными инициативами США

Сегодня, 5 января, российские оккупационные войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому американскому заводу в Днепре. До этого россияне уже атаковали американские предприятия на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в заметке в X.

"Целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании "Bunge". Это нападение не было ошибкой - оно было преднамеренным. Россияне неоднократно пытались нанести удар по этому объекту", - сообщил он.

видео дня

Андрей Сибига заявил, что Россия системно бьет по объектам американского бизнеса в Украине. По его словам, в прошлом году в результате российских атак были повреждены офисы компании Boeing в Киеве, крупный американский завод по производству электроники на Закарпатье и ряд других объектов.

Министр иностранных дел также отметил, что за время полномасштабной войны около половины компаний - членов Американской торговой палаты в Украине получили повреждения или разрушения своих активов разного уровня.

Он подчеркнул, что удары Путина по американским предприятиям и интересам США в Украине демонстрируют полное пренебрежение мирными инициативами, которые возглавляет президент Дональд Трамп.

"Вот почему так важно продвинуть мирный процесс - и Украина готова это сделать - а также усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить санкционное давление. Отказ Москвы ответить на конструктивные шаги Украины в направлении мира должен иметь последствия, и Кремль должен почувствовать, что эти последствия являются серьезными", - резюмирует он.

Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление
Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Какова цель ударов РФ по западным предприятиям в Украине

Как писал Главред, Россия ежедневно наносит удары по Украине дронами и ракетами, и все чаще во время этих атак повреждаются или разрушаются объекты, принадлежащие иностранным государствам. По данным The New York Times, показательными примерами являются американское предприятие в Мукачево и европейские дипломатические учреждения в Киеве. Такие цели выбираются не случайно.

Издание отмечает, что ударами по объектам, связанным с Европой и США, Кремль пытается послать тревожный сигнал и продемонстрировать готовность противодействовать любым усилиям Запада по установлению мира и поддержке Украины.

Подобные действия свидетельствуют и о том, что военный преступник Владимир Путин чувствует себя свободным в ведении войны по своему усмотрению, а нанесение вреда западным государствам и Соединенным Штатам является составляющей его стратегии.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 января во время атаки на Днепр Россия уничтожила американский завод, принадлежащий компании "Бунге" из Сент-Луиса, штат Миссури. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

В понедельник днем, 5 января, войска страны-агрессора также нанесли удары по Харькову, где прогремели мощные взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированный ракетно-дроновой обстрел, отметил, что в Харькове, Днепре и ряде других городов и громад продолжаются работы по устранению последствий атак.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Путин мирные переговоры Андрей Сибига
