Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

О чем сказал Сибига:
- Россияне целенаправленно атаковали американский завод в Днепре
- Подобные удары уже становятся системными
- Путин пренебрегает мирными инициативами США
Сегодня, 5 января, российские оккупационные войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому американскому заводу в Днепре. До этого россияне уже атаковали американские предприятия на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в заметке в X.
"Целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании "Bunge". Это нападение не было ошибкой - оно было преднамеренным. Россияне неоднократно пытались нанести удар по этому объекту", - сообщил он.
Андрей Сибига заявил, что Россия системно бьет по объектам американского бизнеса в Украине. По его словам, в прошлом году в результате российских атак были повреждены офисы компании Boeing в Киеве, крупный американский завод по производству электроники на Закарпатье и ряд других объектов.
Министр иностранных дел также отметил, что за время полномасштабной войны около половины компаний - членов Американской торговой палаты в Украине получили повреждения или разрушения своих активов разного уровня.
Он подчеркнул, что удары Путина по американским предприятиям и интересам США в Украине демонстрируют полное пренебрежение мирными инициативами, которые возглавляет президент Дональд Трамп.
"Вот почему так важно продвинуть мирный процесс - и Украина готова это сделать - а также усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить санкционное давление. Отказ Москвы ответить на конструктивные шаги Украины в направлении мира должен иметь последствия, и Кремль должен почувствовать, что эти последствия являются серьезными", - резюмирует он.
Какова цель ударов РФ по западным предприятиям в Украине
Как писал Главред, Россия ежедневно наносит удары по Украине дронами и ракетами, и все чаще во время этих атак повреждаются или разрушаются объекты, принадлежащие иностранным государствам. По данным The New York Times, показательными примерами являются американское предприятие в Мукачево и европейские дипломатические учреждения в Киеве. Такие цели выбираются не случайно.
Издание отмечает, что ударами по объектам, связанным с Европой и США, Кремль пытается послать тревожный сигнал и продемонстрировать готовность противодействовать любым усилиям Запада по установлению мира и поддержке Украины.
Подобные действия свидетельствуют и о том, что военный преступник Владимир Путин чувствует себя свободным в ведении войны по своему усмотрению, а нанесение вреда западным государствам и Соединенным Штатам является составляющей его стратегии.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 января во время атаки на Днепр Россия уничтожила американский завод, принадлежащий компании "Бунге" из Сент-Луиса, штат Миссури. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
В понедельник днем, 5 января, войска страны-агрессора также нанесли удары по Харькову, где прогремели мощные взрывы.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированный ракетно-дроновой обстрел, отметил, что в Харькове, Днепре и ряде других городов и громад продолжаются работы по устранению последствий атак.
