Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

Локальные блэкауты в РФ уже становятся реальностью, однако Украине необходимо ослабить российскую систему ПВО и нарастить ударные возможности, отметил эксперт.

При каком условии возможен масштабный блэкаут в России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Гончар:

В России уже происходят локальные блэкауты

При условии наличия необходимых средств - блэкаутов в РФ будет становиться больше

Нужно увеличивать количество средств поражения для прорыва ПВО

Украинские удары по энергетической инфраструктуре России уже приводят к локальным блэкаутам в определенных регионах. При условии наличия необходимых средств поражения случаи блэкаутов в России могут становиться более частыми. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, локальные блэкауты уже фиксируются. В частности, Белгородская область является энергодефицитной из-за отсутствия мощных электростанций, похожая ситуация и в Брянской области. Поэтому местные отключения там возможны и уже происходят, хотя, как и в Украине, повреждения обычно восстанавливают.

"Могли бы мы достигать более масштабных эффектов? Теоретически - да. Но, опять же, при условии наличия необходимых средств поражения. Силы обороны Украины и так достаточно интенсивно работают в этом направлении, в частности уничтожая средства противовоздушной обороны противника. Ведь эффективность удара зависит от того, какое количество средств поражения долетело до цели", - указал он.

Эксперт пояснил, что если из условной сотни дронов до цели доходят единицы, последствия будут ощутимы, но не критичны. Зато массовое прорывание ПВО способно привести к серьезным поражениям, однако для этого необходимо существенно ослабить противовоздушную оборону. На отдельных направлениях Силы обороны Украины действуют результативно - появляется информация об уничтожении радаров, РЛС и пусковых установок, без которых системы ПВО фактически теряют эффективность.

"В то же время следует понимать, что производство комплексов ПВО - это сложный и длительный процесс, его невозможно быстро масштабировать. Поэтому наша стратегия очевидна: максимально "прореживать" ПВО врага, чтобы повышать эффективность дальнейших ударов - в том числе по энергетической инфраструктуре. Но для этого необходимы дополнительные ударные средства. Надеемся, что в ближайшее время они появятся", - предположил он.

Гончар добавил, что российская энергосистема в целом сложнее украинской. Это одновременно и ее уязвимость, ведь сложные системы менее надежны, и ее преимущество - уровень резервирования мощностей в РФ значительно выше. Именно поэтому для серьезного вывода такой системы из строя нужны гораздо большие усилия. Из-за этого украинские удары сосредотачиваются не столько на электрогенерации, сколько на более чувствительных объектах нефтяного сектора - переработке и логистике. Такие действия одновременно подрывают внутреннее топливное обеспечение России и сокращают ее доходы, из которых финансируется война.

"Электроэнергетика сама по себе не является ключевым источником доходов для российского "военного бюджета", в отличие от нефтегазового сектора, ведь Россия практически не экспортирует электроэнергию - это сугубо внутренняя экономика. Но это уже отдельная тема для разговора", - резюмирует он.

Как назначение Буданова на должность главы ОП повлияет на удары по РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина активизировала операции на территории России, привлекая для этого Силы беспилотных систем, СБУ и ГУР. После того как бывший руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов возглавил Офис президента, открылись новые возможности для таких ударов. Как отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, операции вглубь РФ позволяют Украине достигать значительно больших результатов.

Эксперт пояснил, что ранее сектор безопасности и обороны в ОП курировал профильный заместитель, тогда как сейчас этим будут заниматься кадровые военные, в частности полковник Павел Палиса.

"После получения рычагов влияния именно на политику мы увидим более изощренные, комплексные операции с привлечением более широкого круга структур, ресурсов и инструментов. Поэтому есть все основания ожидать значительно лучших результатов - в том числе и за рубежом", - пояснил Кузан.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в новогоднюю ночь на территории России в результате атак возникли пожары на двух промышленных объектах - нефтехранилище в городе Людиново Калужской области и нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский Краснодарского края.

В ночь на 28 декабря в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 25 украинских дронов в шести регионах, однако перехватить все БпЛА не удалось. В частности, серия взрывов прогремела в Самарской области, где были поражены важные объекты противника.

Также в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины ударили по инфраструктуре, работающей на нужды российской армии. По информации Генштаба ВСУ, атаки были направлены на морской порт "Темрюк" в Краснодарском крае, военный аэродром вблизи Майкопа в Республике Адыгея и ремонтное подразделение врага на временно оккупированной территории Донецкой области.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

