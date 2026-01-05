Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

Юрий Берендий
5 января 2026, 20:33
138
Локальные блэкауты в РФ уже становятся реальностью, однако Украине необходимо ослабить российскую систему ПВО и нарастить ударные возможности, отметил эксперт.
Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий
При каком условии возможен масштабный блэкаут в России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Гончар:

  • В России уже происходят локальные блэкауты
  • При условии наличия необходимых средств - блэкаутов в РФ будет становиться больше
  • Нужно увеличивать количество средств поражения для прорыва ПВО

Украинские удары по энергетической инфраструктуре России уже приводят к локальным блэкаутам в определенных регионах. При условии наличия необходимых средств поражения случаи блэкаутов в России могут становиться более частыми. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, локальные блэкауты уже фиксируются. В частности, Белгородская область является энергодефицитной из-за отсутствия мощных электростанций, похожая ситуация и в Брянской области. Поэтому местные отключения там возможны и уже происходят, хотя, как и в Украине, повреждения обычно восстанавливают.

видео дня

"Могли бы мы достигать более масштабных эффектов? Теоретически - да. Но, опять же, при условии наличия необходимых средств поражения. Силы обороны Украины и так достаточно интенсивно работают в этом направлении, в частности уничтожая средства противовоздушной обороны противника. Ведь эффективность удара зависит от того, какое количество средств поражения долетело до цели", - указал он.

Эксперт пояснил, что если из условной сотни дронов до цели доходят единицы, последствия будут ощутимы, но не критичны. Зато массовое прорывание ПВО способно привести к серьезным поражениям, однако для этого необходимо существенно ослабить противовоздушную оборону. На отдельных направлениях Силы обороны Украины действуют результативно - появляется информация об уничтожении радаров, РЛС и пусковых установок, без которых системы ПВО фактически теряют эффективность.

"В то же время следует понимать, что производство комплексов ПВО - это сложный и длительный процесс, его невозможно быстро масштабировать. Поэтому наша стратегия очевидна: максимально "прореживать" ПВО врага, чтобы повышать эффективность дальнейших ударов - в том числе по энергетической инфраструктуре. Но для этого необходимы дополнительные ударные средства. Надеемся, что в ближайшее время они появятся", - предположил он.

Гончар добавил, что российская энергосистема в целом сложнее украинской. Это одновременно и ее уязвимость, ведь сложные системы менее надежны, и ее преимущество - уровень резервирования мощностей в РФ значительно выше. Именно поэтому для серьезного вывода такой системы из строя нужны гораздо большие усилия. Из-за этого украинские удары сосредотачиваются не столько на электрогенерации, сколько на более чувствительных объектах нефтяного сектора - переработке и логистике. Такие действия одновременно подрывают внутреннее топливное обеспечение России и сокращают ее доходы, из которых финансируется война.

"Электроэнергетика сама по себе не является ключевым источником доходов для российского "военного бюджета", в отличие от нефтегазового сектора, ведь Россия практически не экспортирует электроэнергию - это сугубо внутренняя экономика. Но это уже отдельная тема для разговора", - резюмирует он.

Как назначение Буданова на должность главы ОП повлияет на удары по РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина активизировала операции на территории России, привлекая для этого Силы беспилотных систем, СБУ и ГУР. После того как бывший руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов возглавил Офис президента, открылись новые возможности для таких ударов. Как отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, операции вглубь РФ позволяют Украине достигать значительно больших результатов.

Эксперт пояснил, что ранее сектор безопасности и обороны в ОП курировал профильный заместитель, тогда как сейчас этим будут заниматься кадровые военные, в частности полковник Павел Палиса.

"После получения рычагов влияния именно на политику мы увидим более изощренные, комплексные операции с привлечением более широкого круга структур, ресурсов и инструментов. Поэтому есть все основания ожидать значительно лучших результатов - в том числе и за рубежом", - пояснил Кузан.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в новогоднюю ночь на территории России в результате атак возникли пожары на двух промышленных объектах - нефтехранилище в городе Людиново Калужской области и нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский Краснодарского края.

В ночь на 28 декабря в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 25 украинских дронов в шести регионах, однако перехватить все БпЛА не удалось. В частности, серия взрывов прогремела в Самарской области, где были поражены важные объекты противника.

Также в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины ударили по инфраструктуре, работающей на нужды российской армии. По информации Генштаба ВСУ, атаки были направлены на морской порт "Темрюк" в Краснодарском крае, военный аэродром вблизи Майкопа в Республике Адыгея и ремонтное подразделение врага на временно оккупированной территории Донецкой области.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Михаил Гончар Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

22:01Новости
У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

21:32Мир
Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

21:16Новости
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Последние новости

22:01

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

21:40

Свет будут выключать в несколько этапов: график отключений для Днепровщины на 6 январяФото

21:32

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

21:27

Больше не будут потеть зимой: чем натереть окна, чтобы избавиться от проблемы

21:16

Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:12

Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом

21:12

Экстренные отключения отменены: график отключений для Киева и области на 6 январяФото

20:33

Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

20:33

"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

Реклама
20:33

Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по УкраинеВидео

20:21

Три знака зодиака резко поменяют судьбу: у кого будет шанс изменить жизнь

20:06

Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

20:01

Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

19:44

Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

19:41

Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

19:22

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

19:21

Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашлиВидео

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

Реклама
18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

18:18

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

18:11

В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

18:10

Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

17:34

Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный городВидео

17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

16:44

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

16:13

Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

16:09

Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

16:02

Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

15:49

Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

15:41

Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

Реклама
15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

14:27

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

14:17

Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

14:03

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

14:02

Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять