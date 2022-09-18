"Сумасшедший старикан не отступит": астролог спрогнозировала, как закончится война Украины и РФ

Астролог Анна Ефремова предупредила россиян о необходимости срочно остановить агрессию в Украине и озвучила альтернативу для них и их страны.
Известный астролог Анна Ефремова составила прогноз для Украины и России, страны-агрессора, на следующий год. По ее мнению, РФ проиграет войну, а Украина, наоборот окрепнет.
"Россия столкнется с ужасными последствиями своих злодеяний. Шанс остановить их сохранится буквально пару месяцев. Но я понимаю, что сумасшедший старикан (очевидно, это Владимир Путин, — Главред) не отступит. А народ слишком одурманен идеей ничем не подкрепленного на сегодняшний день величия. Но мое дело показать, чем все закончится. Россия проиграет эту войну", — говорит она.
Также Ефремова добавила, что, если никто не услышит предостережения и не скажет "стоп", то начиная с 2023 года Россия начнет испытывать то, о чем даже подумать не могла за последние 100 лет.
"Украина выстоит, и Украина в 2023 окрепнет. Контрнаступление — это только начало, оно будет наращивать свою мощь и разрастаться во все стороны", — подытожил астролог.
Гороскоп для Украины
Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.
Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.
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