"Сумасшедший старикан не отступит": астролог спрогнозировала, как закончится война Украины и РФ

Астролог спрогнозировала, как закончится война Украины и РФ / коллаж УНИАН и Pixabay

Известный астролог Анна Ефремова составила прогноз для Украины и России, страны-агрессора, на следующий год. По ее мнению, РФ проиграет войну, а Украина, наоборот окрепнет.

"Россия столкнется с ужасными последствиями своих злодеяний. Шанс остановить их сохранится буквально пару месяцев. Но я понимаю, что сумасшедший старикан (очевидно, это Владимир Путин, — Главред) не отступит. А народ слишком одурманен идеей ничем не подкрепленного на сегодняшний день величия. Но мое дело показать, чем все закончится. Россия проиграет эту войну", — говорит она.

Также Ефремова добавила, что, если никто не услышит предостережения и не скажет "стоп", то начиная с 2023 года Россия начнет испытывать то, о чем даже подумать не могла за последние 100 лет.

"Украина выстоит, и Украина в 2023 окрепнет. Контрнаступление — это только начало, оно будет наращивать свою мощь и разрастаться во все стороны", — подытожил астролог.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: