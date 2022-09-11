Начнут мстить: астролог назвала город Украины, который оккупанты будут бомбить из-за злости

Прогноз для Украины / president.gov.ua, pixabay

В последние дни украинские военные пошли в мощное контрнаступление и освобождают территории от оккупантов. Как и предполагали астрологи, осенью будет обострение на фронте. По словам астролога Ангелины Вакулиной, оккупанты не оставят в покое один город.

Именно его войска Путина будут бомбить до последнего, говорит астролог Главреду.

"Харьков остается на первом месте по опасности и частым обстрелам. Ситуация в ближайшие месяцы не изменится. Особенно пострадает инфраструктура в которую вложено много ресурсов, и, которая приносила хорошую прибыль. Огонь не прекратится. Сильно будут бить", - сказала астролог Главреду.

Вакулина также отмечает, что выпадают нехорошие карты для Кривого Рога.

"Жители Кривого Рога в растерянности. Оккупанты будут держать в страхе людей", - предупредила астролог.

Также специалист предупреждает не игнорировать воздушные тревоги.

"Будут ракетные удары. В Днепре тоже неспокойно. Большая вероятность прилетов, местные жители горюют", - сказала астролог.

Ангелина Вакулина в комментарии Главреду также сообщила, что для Полтавы выпадают очень нехорошие карты.

"Очень не понравилось то, что увидела", - сообщила астролог.

Какой будет ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС

Как отмечает астролог, катастрофы в Энергодаре не будет.

"Оккупанты будут давить психологически на людей. Война вокруг Запорожской АЭС продолжается", - говорит астролог.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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