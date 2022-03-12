"Сожжет" Путина и его диктаторский режим": астролог рассказала, когда Украина сможет завершить войну

Война в Украине / Reuters

Последние две недели украинцев интересует только один вопрос, когда закончится война и сможем вернуться домой. Почти 100% украинцев верят в победу.

Член Международного общества астрологических исследований США Татьяна Чайковская дала краткий прогноз на ближайшие дни для Украины.

"По специальной астрологической методике хорарей астрологическая карта показала, что победа будет за Украиной", - говорит она.

По словам астролога, для этого нужна помощь третьей стороны, которая буквально "сожжет" Путина и его диктаторский режим.

Переломный момент будет с 20 по 24 марта, и, если пока преимущество будет не за нами, ситуация с приближением победы может растянуться в период чуть меньше года.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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