Когда закончится война: астрологи назвали дату полного восстановления Украины

Астрологи утверждают, что год Тигра несет в себе борьбу и войну.
Год Тигра - тяжелый год, который всегда приносит войну. Как говорит астролог Влад Росс, России грозит разрушение экономики.
Астролог говорит, что Украина победит войну.
"Поэтому стоим – ни шагу назад, ни шагу на месте. И только вперед – все вместе. И защищаем нашу страну. Больше позитивной перспективы, что наша страна сохранится и все будет нормально", – добавил Влад Росс.
А вот астролог и экстрасенс Макс Гордеев рассказал, сколько будет длиться война в Украине и что ждет нас в ближайшее время.
Как рассказал Гордеев в Instagram, непростые времена, которые сейчас переживают жители нашей страны – временный этап, который совсем скоро все мы с достоинством переживем.
"Следующий этап – это то, что нас с вами ждет: карта солнца и звезды рядом. Ребята, с нами все высшие силы, которые говорят, что для нас война закончится с положительным решением!", - рассказал Макс Гордеев.
Когда закончится война в Украине
Астролог назвал точную дату окончания войны для украинцев.
"Выпало две карты – 8 и 10. Можно говорить о днях, но здесь идет четкое окончание – от 8 дней до 8 месяцев. Это говорит не о том, что война закончится через восемь месяцев, а то, что мы возобновимся за это короткое время. Мы уверенно движемся к семье и достатку! Не будет у нас никакой ядерной войны и путинского режима! Потерпите немножко, и все у нас будет классно!", – уверяет астролог.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
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