УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Когда закончится война: астрологи назвали дату полного восстановления Украины

5 марта 2022, 22:46

Астрологи утверждают, что год Тигра несет в себе борьбу и войну.

ВСУ, военные, война, вторжение
Война в Украине / Reuters

Год Тигра - тяжелый год, который всегда приносит войну. Как говорит астролог Влад Росс, России грозит разрушение экономики.

Астролог говорит, что Украина победит войну.

"Поэтому стоим – ни шагу назад, ни шагу на месте. И только вперед – все вместе. И защищаем нашу страну. Больше позитивной перспективы, что наша страна сохранится и все будет нормально", – добавил Влад Росс.

А вот астролог и экстрасенс Макс Гордеев рассказал, сколько будет длиться война в Украине и что ждет нас в ближайшее время.

Как рассказал Гордеев в Instagram, непростые времена, которые сейчас переживают жители нашей страны – временный этап, который совсем скоро все мы с достоинством переживем.

Реклама

"Следующий этап – это то, что нас с вами ждет: карта солнца и звезды рядом. Ребята, с нами все высшие силы, которые говорят, что для нас война закончится с положительным решением!", - рассказал Макс Гордеев.

Когда закончится война в Украине

Астролог назвал точную дату окончания войны для украинцев.

"Выпало две карты – 8 и 10. Можно говорить о днях, но здесь идет четкое окончание – от 8 дней до 8 месяцев. Это говорит не о том, что война закончится через восемь месяцев, а то, что мы возобновимся за это короткое время. Мы уверенно движемся к семье и достатку! Не будет у нас никакой ядерной войны и путинского режима! Потерпите немножко, и все у нас будет классно!", – уверяет астролог.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Читайте также:

viber
война в Украине астролог война России и Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
СБУ во время ареста за госизмену застрелила члена украинской переговорной группы – СМИСБУ во время ареста за госизмену застрелила члена украинской переговорной группы – СМИ Легендарный Призрак Киева получил новый истребительЛегендарный Призрак Киева получил новый истребитель Зеленский согласился на прямые переговоры с ПутинымЗеленский согласился на прямые переговоры с Путиным Ситуация в Украине дошла до той точки, которую Китай не хотел увидеть - глава МИД КНРСитуация в Украине дошла до той точки, которую Китай не хотел увидеть - глава МИД КНР Оккупанты окружают Киев и перегруппировывают войска: новые данные ВСУ по вторжению РФОккупанты окружают Киев и перегруппировывают войска: новые данные ВСУ по вторжению РФ

Последние новости

05:37

Из Бучи и Гостомеля не могут вывезти людей, оккупанты стреляют по гражданским

05:27

Три тысячи американских ветеранов готовы воевать за Украину - СМИ

05:15

Проваленный блицкриг Путина: чего ждать дальше от Россиимнение

05:01

"Путин должен потерпеть поражение": премьер Великобритании Джонсон предложил план действий из 6 пунктов

04:38

Зеленский и Байден провели переговоры: в Белом доме раскрыли деталиВидео

Реклама
02:20

Зеленский обсудил с Байденом новый санкционный удар по РФВидео

02:14

Оккупанты РФ готовятся захватить дамбу Каневской ГЭС - ГенштабВидео

01:42

"Продолжаем диалог": Зеленский о разговоре с премьером Израиля после его визита к ПутинуВидео

00:56

Visa и Mastercard добивают "путиномику": выходят с рынка РФ и останавливают транзакцииВидео

00:43

"Мы с народом": американский актер поддержал Украину

00:32

Хет-трик морпеха ВСУ: названо число сбитых самолетов и вертолётов врага

00:20

Харьков снова сотрясают мощные взрывы, горит многоэтажка

05 марта, суббота
23:59

На Харьковщине враг получил по зубам: десант ВСУ разбил колонну оккупантовВидео

23:54

Прощеное воскресенье 2022: что нельзя делать

23:50

Российские самолеты сбрасывают на мирный Чернигов 500-килограмовые авиабомбы

23:32

Ответка на обстрел Смерчем: под Николаевом уничтожены и ранены сотни захватчиковВидео

23:27

Канада не предоставит Украине самолеты и против "бесполетной зоны"Видео

23:25

"Нас убивают как нацию": оккупанты держат в плену 400 тысяч людей в Мариуполе

23:23

Байден эмоционально обратился к россиянам из-за войны в УкраинеВидео

23:08

В Минобороны Британии раскритиковали "миротворческую" операцию РФ в Мариуполе и Волновахе

Реклама
23:03

Санкции дают о себе знать: в России легализуют интернет-пиратство - разблокировали рутрекер

22:52

Путин запросил список стран, которые ввели санкции против РФВидео

22:50

Воздушный удар по оккупантам: украинские защитники разбили колонну РФ под Ирпенем

22:49

Спецназ освободил заложников из диспансера в Бородянке

22:46

Когда закончится война: астрологи назвали дату полного восстановления УкраиныВидео

22:28

Эрдоган сообщил Путину, что Зеленский готов к прямым переговорам

22:24

Кулеба рассказал, от чего зависит победа Украины в войне

22:18

Гибель Киреева: в ГУР назвали переговорщика украинским разведчиком

22:17

8 лет передавал информацию ФСБ РФ: помощника нардепа ОПЗЖ поймали на шпионаже

22:06

Одесса неприступная: только за сегодня там уничтожили 3 самолета РФ

21:54

Выгнать оккупантов и освободить Донбасс: Зеленский мощно обратился к украинцамВидео

21:49

Зеленский: украинцы в оккупированных городах - переходите в наступление!Видеоблоги

21:36

Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия и изоляцию России

21:27

Гражданских девать некуда: больницы в Крыму забиты сотнями "русских освободителей"

21:19

Оккупанты обстреляли авто "скорой", которая везла медикаменты в МариупольВидео

21:15

Anonymous "положила" сайт ФСБ РФ

21:15

У рашистов кончаются Искандеры: в Беларусь перебросили допотопные ракеты РФВидео

21:06

Вагнеровцы развернули штаб в Ростове-на-Дону - ВСУ

20:54

Над Краматорском сбили вражескую крылатую ракету

20:46

Сколько средств понадобится Украине на восстановление: в МВФ оценили ущербВидео

Реклама
20:33

Кремль собрался превратить Украину в "Федеративную республику" из 5 областей - СБУ

20:32

ВСУ нанесли авиаудар по бригаде оккупантов под Броварами: уничтожен полковник РФВидео

20:32

Российские "освободители" грабят людей и расстреливают авто, пытающиеся выехать из СумщиныВидео

20:19

Пленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звери

19:56

Россия - агрессор, а Путин - военный преступник - Тигипко

19:50

Поддержка ВСУ, теробороны и беженцев: в Черновцах запустили центр гумпомощи

19:47

"Не уподобляйтесь сатане": в ОП призвали украинцев гуманно относиться к военнопленнымВидео

19:41

Мэр Энергодара опроверг информацию о том, что город покинули российские оккупанты

19:39

Зеленский согласился на прямые переговоры с Путиным

19:33

Поджарили, как на сковородке: на Николаевщине уничтожили ДРГ РФ, есть пленныеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять