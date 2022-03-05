Когда закончится война: астрологи назвали дату полного восстановления Украины

Война в Украине / Reuters

Год Тигра - тяжелый год, который всегда приносит войну. Как говорит астролог Влад Росс, России грозит разрушение экономики.

Астролог говорит, что Украина победит войну.

"Поэтому стоим – ни шагу назад, ни шагу на месте. И только вперед – все вместе. И защищаем нашу страну. Больше позитивной перспективы, что наша страна сохранится и все будет нормально", – добавил Влад Росс.

А вот астролог и экстрасенс Макс Гордеев рассказал, сколько будет длиться война в Украине и что ждет нас в ближайшее время.

Как рассказал Гордеев в Instagram, непростые времена, которые сейчас переживают жители нашей страны – временный этап, который совсем скоро все мы с достоинством переживем.

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"Следующий этап – это то, что нас с вами ждет: карта солнца и звезды рядом. Ребята, с нами все высшие силы, которые говорят, что для нас война закончится с положительным решением!", - рассказал Макс Гордеев.

Когда закончится война в Украине

Астролог назвал точную дату окончания войны для украинцев.

"Выпало две карты – 8 и 10. Можно говорить о днях, но здесь идет четкое окончание – от 8 дней до 8 месяцев. Это говорит не о том, что война закончится через восемь месяцев, а то, что мы возобновимся за это короткое время. Мы уверенно движемся к семье и достатку! Не будет у нас никакой ядерной войны и путинского режима! Потерпите немножко, и все у нас будет классно!", – уверяет астролог.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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