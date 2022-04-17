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Солнечное затмение 30 апреля сильно повлияет на ход войны с РФ: гороскоп для Украины

17 апреля 2022, 20:06

Затмением на карте Украины закладывается историческая программа освобождения страны от многолетней рабской зависимости.

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Гороскоп для Украины / pixabay

В последний день второго месяца весны, 30 апреля, произойдет солнечное затмение в 23:27 по киевскому времени.

Астролог Валентина Виттрок рассказала, как солнечное затмение повлияет на исход войны с Россией и будущем Украины.

По ее словам, на карте Украины затмение проходит по дому информации, документации и обсуждения процессов.

"Затмение проходит в 11-м градусе Тельца, которым управляет Прозерпина - планета трансмутации, и сейчас Прозерпина аккуратно висит на Плутоне (планета войны) Украины, причем в разрушительном черномагическом градусе. Рядом с соединением Солнце/Луна находится натальный Уран, который делает к транзитному Урану позитивный аспект, а Уран – это технологии и оружие", - объяснила астролог.

Она рассказала, что прогрессивная карта на день затмения показывает: прогрессивный Юпитер стоит на Солнце Украины (что впечатляет, ведь Юпитер – это экспансия и удача), прогрессивные Марс и Солнце находятся в доме войны, и Солнце стоит в первом разрушительном градусе Весов.

"Итак, мы имеем в прогрессиях два разрушительных градуса: 1-й Весов и 19-й Скорпиона там, где стоит прогрессивный Плутон - бог войны. Сказать, что это похоже на затишье? Возможно, и опять же стоит помнить, что затмение в доме подписания документов", - продолжает Валентина Виттрок.

Как Солнечное затмение повлияет на Украину

Затмением на карте Украины закладывается историческая программа освобождения страны от многолетней рабской зависимости.

"Украина позиционирует себя как государство с сильной, сплоченной армией, способной противостоять второй армии мира, украинский народ сплочен как никогда и показывает пример другим странам", - сказала астролог.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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