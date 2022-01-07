Затмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучие

Что категорически нельзя делать в дни затмений.
В 2022 году состоится два солнечных и два лунных затмения, которые образуют коридоры. Чего ожидать от этих природных явлений и чем они могут для нас обернуться, узнал Главред.
Лунный календарь на январь 2022 расскажет, какие дни будут наиболее благоприятными, а какие могут принести беды и несчастья.
Календарь затмений 2022
В 2022 году состоится четыре затмения. По мнению астрологов, чем меньше затмений, тем более мирно и спокойно пройдет год. 2 солнечных и 2 лунных затмения обещают ровные, без сильных потрясений 12 месяцев.
30 апреля 2022 - частичное солнечное затмение в 23:28 по Киеву. Его можно будет наблюдать в Южной Америке и Антарктиде. Оно произойдет в созвездии Тельца и заставит многих пересмотреть свои отношения с деньгами и финансовыми вопросами и подарит шанс взглянуть на жизнь по-новому и найти источники дополнительного заработка или определиться с приоритетами.
16 мая 2022 - полное лунное затмение в 07:14 по Киеву. Его можно будет наблюдать в Южной и Северной Америке, Европе и Африке. Астрологи считают, что лунное затмение в созвездии Скорпиона – один из самых опасных дней года. Оно может сильнее всего отразится на людях последней декады знаков Тельца, Скорпиона, Льва и Водолея. В этот день следует раздать долги и избегать большого скопления людей.
25 октября 2022 - частичное солнечное затмение в 13:49 по Киеву. Это природное явление можно будет наблюдать в Европе, Азии, Ближнем Востоке и северо-востоке Африки. Солнечное затмение в Скорпионе поможет найти решение давней проблемы. В этот день могут раскрыться тайны и секреты не только чужие, но и ваши, а люди покажут свою истинную натуру. Накануне затмения стоит освободиться от изживших себя связей и отношений и избавиться от ненужных вещей.
8 ноября 2022 - полное лунное затмение в 13:02 по киевскому времени. Полюбоваться им смогут жители Австралии, Азии, Тихого океана и Америки. Это затмение коснется финансовой стороны жизни. Возможно, как и приобрести так и потерять что-то ценное. В этот день хорошо составлять планы и цели на будущее.
Читайте такжеКогда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду
Затмения в 2022 году: что делать в эти дни
В периоды затмений спокойствие и рассудительность становятся вашими главными помощниками. Принимайте взвешенные решения, ошибки в этот день могут иметь долгоиграющие последствия и затянутся не на один год. В период лунных затмений повышается вероятность конфликтов, поэтому лучше свести общение к минимуму. Значительные изменения могут коснуться тех, чьи планеты и точки гороскопа рождения задеты точками затмения.
Во время затмений нельзя:
- принимать важные решения;
- начинать новое;
- брать в долг и одалживать;
- принимать импульсивные решения;
- менять работу;
- приводить хирургические вмешательства.
Читайте также:
- Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски
- Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бед
- Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желаний
- Беды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 года
- Египетский гороскоп по дате рождения для женщин: как число рождения определяет судьбу