Затмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучие

Затмения в 2022 году- солнечные и лунные / depositphotos.com/

В 2022 году состоится два солнечных и два лунных затмения, которые образуют коридоры. Чего ожидать от этих природных явлений и чем они могут для нас обернуться, узнал Главред.

Лунный календарь на январь 2022 расскажет, какие дни будут наиболее благоприятными, а какие могут принести беды и несчастья.

Календарь затмений 2022

В 2022 году состоится четыре затмения. По мнению астрологов, чем меньше затмений, тем более мирно и спокойно пройдет год. 2 солнечных и 2 лунных затмения обещают ровные, без сильных потрясений 12 месяцев.

30 апреля 2022 - частичное солнечное затмение в 23:28 по Киеву. Его можно будет наблюдать в Южной Америке и Антарктиде. Оно произойдет в созвездии Тельца и заставит многих пересмотреть свои отношения с деньгами и финансовыми вопросами и подарит шанс взглянуть на жизнь по-новому и найти источники дополнительного заработка или определиться с приоритетами.

16 мая 2022 - полное лунное затмение в 07:14 по Киеву. Его можно будет наблюдать в Южной и Северной Америке, Европе и Африке. Астрологи считают, что лунное затмение в созвездии Скорпиона – один из самых опасных дней года. Оно может сильнее всего отразится на людях последней декады знаков Тельца, Скорпиона, Льва и Водолея. В этот день следует раздать долги и избегать большого скопления людей.

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25 октября 2022 - частичное солнечное затмение в 13:49 по Киеву. Это природное явление можно будет наблюдать в Европе, Азии, Ближнем Востоке и северо-востоке Африки. Солнечное затмение в Скорпионе поможет найти решение давней проблемы. В этот день могут раскрыться тайны и секреты не только чужие, но и ваши, а люди покажут свою истинную натуру. Накануне затмения стоит освободиться от изживших себя связей и отношений и избавиться от ненужных вещей.

8 ноября 2022 - полное лунное затмение в 13:02 по киевскому времени. Полюбоваться им смогут жители Австралии, Азии, Тихого океана и Америки. Это затмение коснется финансовой стороны жизни. Возможно, как и приобрести так и потерять что-то ценное. В этот день хорошо составлять планы и цели на будущее.

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Затмения в 2022 году: что делать в эти дни

В периоды затмений спокойствие и рассудительность становятся вашими главными помощниками. Принимайте взвешенные решения, ошибки в этот день могут иметь долгоиграющие последствия и затянутся не на один год. В период лунных затмений повышается вероятность конфликтов, поэтому лучше свести общение к минимуму. Значительные изменения могут коснуться тех, чьи планеты и точки гороскопа рождения задеты точками затмения.

Во время затмений нельзя:

принимать важные решения;

начинать новое;

брать в долг и одалживать;

принимать импульсивные решения;

менять работу;

приводить хирургические вмешательства.

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