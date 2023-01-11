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"Снова карта идет "аркан смерти": таролог предупредил киевлян об угрозе новых атак врагов

11 января 2023, 15:08
Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий сделал тревожный прогноз для Киева, предупредив о серьезной угрозе новых атак России до конца текущей недели.
Таролог, огонь
Таролог, огонь / скриншот из видео / Ariel Ophelia / flickr.com

До конца текущей недели (до 15 января) сохраняется высокая вероятность ударов русских оккупантов по Киеву. Такой прогноз сделал известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

"Киев и Киевская область – давайте, смотри эти направления. Так, по Киеву следующая неделя может стать очень неспокойной – особенно первая половина. Снова карта идет "аркан смерти" − угроза для мирного населения. "Император" перевернут. Будут наши отбиваться – "королева жезлов" − но не все можно отбить и не все можно предотвратить. По области угроза прилетов такая, средняя. От 40 до 50 процентов. Тоже больше угроза по критической инфрастуктуре. Но все равно эта угроза есть", − говорит специалист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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