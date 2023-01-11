"Снова карта идет "аркан смерти": таролог предупредил киевлян об угрозе новых атак врагов

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий сделал тревожный прогноз для Киева, предупредив о серьезной угрозе новых атак России до конца текущей недели.

Таролог, огонь / скриншот из видео / Ariel Ophelia / flickr.com

До конца текущей недели (до 15 января) сохраняется высокая вероятность ударов русских оккупантов по Киеву. Такой прогноз сделал известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

"Киев и Киевская область – давайте, смотри эти направления. Так, по Киеву следующая неделя может стать очень неспокойной – особенно первая половина. Снова карта идет "аркан смерти" − угроза для мирного населения. "Император" перевернут. Будут наши отбиваться – "королева жезлов" − но не все можно отбить и не все можно предотвратить. По области угроза прилетов такая, средняя. От 40 до 50 процентов. Тоже больше угроза по критической инфрастуктуре. Но все равно эта угроза есть", − говорит специалист.

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