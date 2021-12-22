"Скорость заражения большая": в ВОЗ рассказали, в скольких странах нашли Омикрон

Между тем, количество госпитализаций из-за Омикрона в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, что и вызывает у медиков и чиновников озабоченность.
Ученые утверждают, что новый штамм COVID-19 Омикрон невероятно быстро распространяется даже в тех странах, в который наблюдается высокий уровень иммунизации населения. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения.
Случаи заболевания новым штаммом COVID-19 Омикрон по состоянию на 21 декабря были подтверждены на территории 106 стран мира.
В ВОЗ отмечают, что, согласно последним данным, новый вариант коронавируса имеет преимущество в скорости распространения, если сравнивать его с Дельтой. К примеру, Омикрон очень быстро распространяется даже в тех странах, где давно был достигнут высоким уровнем иммунизации населения и документированием передачи в общинах.
"Остается непонятным, как высокая скорость роста может быть связана с уклонением от иммунитета, внутренней повышенной трансмиссивностью либо комбинацией того и другого. Данные о клиническом уровне тяжести Омикрона все еще ограничены", − заявили в ВОЗ.
Между тем, количество госпитализаций в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, что и вызывает у медиков и чиновников опасения по поводу возможной перегрузки систем здравоохранения этих стран.
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Напомним, на данный момент штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.
Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.
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