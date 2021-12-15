Врач уточнил симптомы нового штамма коронавируса Омикрон

Профессор Тим Спектор призвал людей с симптомами простуды - и не только классическими симптомами COVID - пройти тест.
Большинство симптомов нового штамма коронавируса Омикрон совпадают с симптомами обычной простуды, сообщает издание The Guardian.
Главные симптомы:
- головная боль,
- боль в горле,
- насморк,
- усталость и чихание,
Профессор Тим Спектор призвал людей с симптомами простуды - и не только классическими симптомами COVID - пройти тест.
"Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем", - заявил он.
При этом профессор добавил, что у большинства заболевших Омикроном не бывает классических симптомов - таких, как пропажа обоняния и вкуса.
Автор: Екатерина Трохимчук