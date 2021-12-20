Британский врач назвал основной симптом "Омикрон"-штамма COVID-19 / Reuters

Сильное потоотделение во время сна может свидетельствовать о том, что человек заражен "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом в комментарии Daily Star заявил терапевт и старший преподаватель Медицинской школы имени Лидса при Университете Бредфорда (Великобритания) Амир Хан.

Хан, ссылаясь на свежее исследование южноафриканских врачей рассказал, что пациенты с новым вариантом коронавируса COVID-19 жалуются на повышенное потоотделение по ночам.

"Это такая ночная потливость, когда нужно встать и поменять промокшую одежду", — отметил терапевт.

Хан указал, что, кроме ночной потливости, у пациентов с "Омикрон"-штаммом наблюдается сухой кашель, ломота, усталость и першение в горле.

Медик подчеркнул, что такие новые симптомы необходимо внести в список возможных показателей COVID-19 на официальном портале Национальной службы здравоохранения Великобритании – для того, чтобы быстрее определить вариант заболевания по этим признакам, а также упростить запись на ПЦР-тест.

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Напомним, на данный момент штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

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