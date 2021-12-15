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В Еврокомиссии рассказали, когда штамм "Омикрон" будет доминировать в Европе

15 декабря 2021, 16:57
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Новый штамм распространяется очень быстро.

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"Омикрон" может стать доминирующим в Европе к середине января 2022 года / Reuters

Штамм коронавируса "Омикрон" очень быстро распространяется и может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, пишет Европейская правда.

"Научные данные свидетельствуют: стоит готовиться к тому, что вариант "Омикрон" на середину января станет доминирующим в Европе", – отметила она.

По словам фон дер Ляйен, сейчас в Европе лучшее положение, чем было раньше. И основную роль в этом сыграло достаточное количество и доступность вакцин от COVID-19.

Президент Еврокомиссии отметила, что в странах ЕС вакцинировались уже 66,6% населения. Она добавила, что далее нужно прививать людей усилительной дозой – это поможет лучше их защитить, в том числе и от нового штамма коронавируса.

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Читайте также"Омикроном" и "дельтой" можно инфицироваться одновременно: кому грозит перекрестное заражениеРанее в Дании и Норвегии заявляли, что штамм "Омикрон" может стать господствующим в этих странах уже на этой неделе, пишет Радио Свобода. Такой прогноз сделали представители органов здравоохранения государств.

Насколько "Омикрон" уже распространен в мире

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм коронавирус "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать.

Также в ВОЗ предупредили, что мир уже в ближайшее время столкнется с "цунами" заражений коронавирусом – причем одновременно и штаммом "Дельта" , и штаммом "Омикрон". Такое мнение высказала руководитель отдела новых болезней ВОЗ Мария ван Керкхове.

В организации отметили, что штамм коронавируса "Омикрон" гораздо более заразный, чем штамм "Дельта", и во много раз сильнее противостоит вакцинам, но зато вызывает менее опасные для тела симптомы болезни.

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