Скоро РФ предложит Украине "мир", но есть серьезная опасность - астролог

Бог войны Марс перестанет благоволить агрессору, свидетельствует гороскоп / Коллаж Reuters, pixaby

Астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для Украины на август 2022 года. Согласно прогнозу, бог войны Марс перестанет благоволить агрессору. В августе РФ начнет терпеть поражение – ситуация на фронте измениться в пользу Вооруженных сил Украины.

Как написал специалист в Facebook, в конце июля и начале августа Марс вступит в соединение с Лунным Узлом и Ураном в Тельце.

"Это очень редкий и исторический аспект, который бывает 1 раз в 167 лет! Последний раз такой аспект был в мае 1855 года, когда союзные войска высадили десант в Керчи и начали наступление на Севастополь. После подобного аспекта в течение нескольких месяцев ускорилось военное поражение России в крымской войне, и в сентябре 1855 года произошло падение Севастополя", – отметил астролог.

С августа 2022 в какой-то мере подобные события снова повторятся в истории России.

Уранус прогнозирует, что осенью РФ скорее всего запросит переговоры и предложит Украине какие-то мирные соглашения. Но это грозит тем, что через 9-10 лет начнется новая война с Россией - еще более страшная и разрушительная.

Астролог прогнозирует, что с августа по ноябрь Украина может освободить Донбасс. В районе ноября-декабря ВСУ могут освободить юг, Херсонскую область и начать процесс подготовки к освобождению Крыма зимой 2022-2023 годов.

Как сообщал Главред, астролог Влад Росс, который ранее заявил, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья, назвал самые лучшие дни для свержения российского диктатора.

Также, по прогнозу Росса, на фронте грядет переломный момент, после которого прекратится какое-либо продвижение России вглубь территории Украины. Однако при этом над некоторыми украинскими городами нависла большая угроза, а Харьков вообще Россия попытается стереть с лица земли.

Другие новости: