"Кровавый ужас ждет в августе": астролог назвала два города Украины, которые ждет "пепел"

Гороскоп для Украины на август / pixabay, Главред

В августе в Украине начнется настоящее пекло. Как прогнозируют многие астрологи, оккупанты будут давить на украинцев.

"Киев и Днепр - два региона, которые ждут потрясения. Оккупанты очень хотят взять Днепр и область и будут максимально бомбить", - говорит астролог Яна Эзотеричка.

Она предупредила, что нужно держаться подальше от заводских территорий и стратегических объектов.

"Могут "всполохнуть" водопроводы. Попадут в опасность многоэтажные дома. Но оборонять и защищать будут. Город не возьмут", - говорит астролог.

Какие города Украины под угрозой бомбежки в августе

Запорожье

Винница

Чернигов

Николаев

Суммы

"Эти города будут бомбить еще дольше и давить украинцев. Все из-за того, что украинские военные идут в наступление. Им это не нравится и они будут бомбить города, которые я сказала", - предупредила астролог.

Война в Украине прогноз

Астролог Ангелина Вакулина предупредила об угрозе быстрого обострения войны. Это может произойти в августе. Эксперт не исключает, что война в стране может затянуться. Нелегкий период будет также в октябре и сентябре.

По прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, в июле 2022 года возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

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