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Астролог предсказал перелом на фронте и назвал города, которые Россия постарается уничтожить

27 июля 2022, 06:15

Путин мстит Харькову за личную обиду и попытается стереть его с лица земли, считает астролог Влад Росс.

Астролог назвал самое опасное направление на фронте в августе
Влад Росс предостерег, что Путин попытается стереть Харьков с лица земли / Коллаж Reuters, 7dhiv.info, Главред

На фронте грядет переломный момент, после которого прекратится какое-либо продвижение России вглубь территории Украины. Однако при этом над некоторыми украинскими городами нависла большая угроза, а Харьков вообще Россия попытается стереть с лица земли. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, после 1 августа Путин ни на шаг не продвинется в Украине и не возьмет ни пяди украинской земли.

"С настоящего момента и до 2 августа – самое опасное время, пока Марс пребывает в соединении с Ураном. До 2 августа у Путина еще есть возможность что-то захватить (в Украине, – ред.), но минимальная", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что наземная часть операции Российской Федерации завершается.

"На суше Россия уже больше ничего сделать не сможет, но она будет активно использовать крылатые ракеты, бомбя украинские города", – добавил Росс.

Самым опасным направлением, по мнению астролога, является Славянск и Краматорск, и им важно продержаться до 2 августа – до момента, когда случится перелом ситуации на фронте.

"Славянск – это символ. С него все началось и им все может завершиться. ВСУ точно не сдадут Славянск. Но по этому направлению будет нанесен мощнейший удар России. Славянск и Краматорск – наиболее уязвимы сейчас перед артиллерией РФ. Этим городам важно продержаться до 2 августа, потому что после этой даты война развернется в другую сторону, и наступать уже будет украинская армия", – рассказал Влад Росс.

В ближайшее время серьезно может пострадать Херсон, предостерег астролог.

"Этому городу придется непросто, поскольку уже украинская армия будет выбивать оттуда россиян. В Херсоне сложится жесткая ситуация", – уточнил Росс.

По мнению Влада Росса, возможны прилеты в Кривом Роге, Днепре и Запорожье – этим городам нужно быть готовыми к ракетным ударам, плюс неожиданно начнет складываться сложная ситуация в Сумах и Черкассах.

Однако самая огромная опасность, по словам астролога, нависла над Харьковом.

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"Харьков может ждать то же, что и Мариуполь. Россия будет уничтожать Харьков, она просто будет стирать его с лица земли", – подчеркнул Влад Росс.

Как известно, Харьков Россия уничтожает с особым остервенением, словно за что-то мстит. Астролог объясняет это личной обидой Владимира Путина на этот украинский город.

"Именно харьковчане приложили руку к его личной дискредитации. Речь идет о том, что футбольные фанаты харьковского Металлиста придумали песню "Путин – х…ло". К слову, очень хорошая песня, мне нравится, часто ставлю ее друзьям", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что Владимир Путин очень обидчив и не прощает таких оскорблений.

Читайте такжеБеларусь будет воевать, но не с Украиной: астролог рассказал, как Лукашенко шокирует Путина"Вспомните, как Байден назвал Путина "убийцей", после чего тот и решил развязать войну в Украине. Путин действует по-пацански, а потому он должен был ответить – что Байдену за "убийцу", что Харькову за "х…ло". Однако Путин – это действительно х…ло, самое большое", – добавил Росс.

Кроме того, по прогнозу астролога, на чеку нужно оставаться и Николаеву, где также возможны сложные ситуации. Но Николаев точно останется украинским городом, заверил Росс.

Читайте такжеВоевать не придется: когда и как Россия вернет Крым Украине – прогноз астрологаА вот Одесса, Киев, Хмельницкий и Ужгород будут в полной безопасности, заверил Влад Росс.

"Туда враг не пройдет. Также не будет ударов по Полтаве, Черновцам", – добавил он.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, когда закончится война в Украине, не станет Путина и Крымского моста. В частности, он убежден, что российские войска начнут покидать территорию Украины к концу 2022 года.

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