Астролог назвал лучшее время для свержения Путина

Август не сулит Путину ничего хорошего, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс, который ранее заявил, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья, назвал самые лучшие дни для свержения российского диктатора.

По его словам, "час Икс" может наступить 11-13 августа.

"Солнце будет поражено Ураном в соединении с Марсом, восходящим узлом судьбы, плюс Луна подстроится к этой ситуации, а это значит, что в это время может происходить, что угодно. Тем более, в августе будут знаменательные серединные точки между затмениями, из-за чего может происходить много ужасных событий", - рассказал астролог в интервью Главреду.

Он не исключает, что в третий месяц лета на Путина может быть совершено покушение.

Росс добавил, что 12 августа 2022 будет полнолуние, которое создаст множество факторов, которые не всегда будут позволять сбросить напряжение. Это время будет непростым еще и тем, что очень будут мешать нахлынувшие эмоции.

Как сообщал Главред, астропсихолог Валентина Витрох считает, что Путина ждет насильственная смерть, кончина в психиатрической больнице или смертельная болезнь.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев также составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Другие новости: