Сколько еще будет война: астролог составила гороскоп для Украины и назвала дату обострения

Война в Украине / pixabay, Reuters

Астролог и экстрасенс Анна Ефремова рассказала, что для Росси и Украины 17-18 марта важные даты.

"Я ожидаю обострения конфликта в этот период. У России 17 мая транзитный марс соединится с нотальным и будет аспектировать 7 дом с арутхой 4-го. 7 дом это партнерство, 4й территории и земли", - составила прогноз астролог.

Она отметила, что "сам марс Бог войны и когда он у себя дома он очень силен".

"Он агрессивен и будет действовать быстро и напористо. По этой причине эта страна (Россия - ред) всегда выступает агрессором в отношении своих партнеров из-за Марса", - отмечает астролог в Telegram.

18-го марта произойдет полнолуние в Деве.

"Это невероятный взрыв энергии. У Украины там находится ее натальный Марс. С 16-20 марта может быть очень сильное обострение конфликта. Беру всегда пару дней до и после. Так как было замечено, что энергии начинают работать раньше и опосля еще какое -то время", - добавила астролог.

Экстрасенс рекомендует воздержаться от переездов.

"Непредсказуемо могут повернуться события и сложиться обстоятельства. Апрель должен дать нам передышку", - добавила она.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

Читайте также: