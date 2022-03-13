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Когда завершится война: астролог составила гороскоп для Украины

13 марта 2022, 17:40

Марс оставит знак Козерога 8 апреля 2022 года и перейдет в знак Водолея.

война, гороскоп
Гороскоп / Reuters, ua.depositphotos.com

Известная астролог, которая является специалистом по ведической астрологии Сара Сарасвати дала свой прогноз о ситуации в Украине и мире.

Соответствующие сообщения она сделала на своих страницах в Instagram.

"В гороскопе Украины Луна в Козероге, а значит, у страны сейчас идет период Саде Сати. Сатурн будет давить до января 2023 года. Соответственно, весь 2022 год неблагоприятный для Украины. С 7 февраля 2022 года по октябрь 2024 года в Украине идет планетный период Юпитер/Венера. Ретро Венера сожжена и отвечает за войну, суды и конфликты. Ретроградность поднимает вопросы прошлого. Конфликт будет постепенно угасать с завершением периода Венеры, в конце 2024 года", - отмечает астролог.

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Она также отметила, когда боевые действия начнут утихать и ждать скорейшего утихания войны.

"Сатурн будет убегать от Марса, но Марс догонит Сатурн со 2 по 7 апреля, где будет самый опасный период: он коснется травм и конфликтов. Марс оставит знак Козерога 8 апреля 2022 года и перейдет в знак Водолея, что поможет разгрузить конфликт и общее обострение. В 2022 году теневые узлы изменят свои знаки. Изменение теневых узлов Раха/Кету может принести изменения в парламенте Украины", - добавила она.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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