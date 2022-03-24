"Россию ждет ужасная судьба": известный астролог предсказала страшный итог Путина

Гороскоп для Путина / pixabay, reuters

Россию в ближайшие годы ожидает ужасная судьба, а в ближайшее время - дефолт.

Как говорит в своем прогнозе известный астролог Арина Артуровна, сочетание внешних и внутренних бедствий приведет к краху суверенности государства.

Астролог добавила, что напряжение и проблемы будут сохранятся до 2024 года, а восстановление России займет 29 лет.

"То, что происходит сейчас – это просто "цветочки". Все самое худшее – впереди. Нищета, безработица, постоянная нехватка сырья и падение рубля… Уже в мае Россию ждут большие народные волнения. Но это – не самое худшее в личной истории Путина", — рассказала астролог.

Так, отмечается, что в России будут попытки свержения власти. По словам астролога, там уже сейчас плетут клубок интриг и предательства.

"В любом случае Россия распадётся и произойдет раздел территории. На месте РФ возникнут какие-то новые государства, уже никогда не будет той России, которую мы знали раньше", - говорит астролог.

До 2024 года, утверждает астролог, Путин сам покинет свой пост или же будет жестко свергнут.

Кроме того, по ее прогнозу, год спустя, в 2025-ом, вероятен ряд покушений на Путина, одно из которых может стать успешным и привести к смерти кровавого российского диктатора.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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