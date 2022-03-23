Сколько продлится война в Украине: астролог предсказала опасный период и дату восстановления

Гороскоп для Украины / pixabay, reuters

Каждый из украинцев мечтает быстрее вернутся в свой дом и скорейшего окончания войны, которую развязала Россия.

Как рассказала астролог Арина Артуровна в своем прогнозе, к сентябрю российские военные могут полностью покинуть Украину после нашей победы в войне.

"Россию впереди ждет полный крах и покушение на ее кровавого лидера – Путина", - говорит астролог.

Она отмечает, что вторая половина марта и май – самое жестокое и взрывоопасное время.

"Поэтому на территории Украины, на которую вероломно напала РФ, вероятен максимум военных действий. В большом напряжении окажутся несколько городов", - отмечает астролог.

Полное освобождение Украины от российских войск можно ожидать в августе-сентябре.

"В это время Украина победит. Украина вступит в Евросоюз и НАТО. Возможно, не сразу после войны. Но это точно случится. Самый важный год в истории Украины - 2025. В целом, Украину ждёт немало успеха", - добавила она.

Также астролог призвала Зеленского быть очень аккуратным вплоть до лета.

"Особенно опасным периодом для жизни украинского президента является май", - говорит астролог.

Астролог подчеркнула, что импичмента действующего гаранта или же "замены" власти в Украине не будет. Более того, по ее прогнозу, Зеленский может баллотироваться на второй срок.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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