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"Россия будет полностью уничтожена": астролог рассказал, как Плутон в Водолее изменит мир

24 декабря 2022, 14:20
Революции и перевороты в ближайшие 20 лет не будут редкостью. Северная Корея станет демократическим государством, в течение 10 лет рухнет режим Ким Чен Ына.
Влад Росс, Плутон в Водолее
Влад Росс рассказал, как Плутон в Водолее повлияет на события в мире / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, все тоталитарные режимы подходят к своему финалу. Плюс Плутон связан с энергией, нефть и газ станут ненужными. Это ударит по России, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ.

"Благодаря медленной планете Плутон, который приближается к Водолею, появится новый энергоресурс, в результате все страны-бензоколонки уйдут в небытие", - рассказал Росс.

По словам астролога, многие страны перестраиваются на новый лад, но "Россия не хочет этого делать, а потому будет полностью уничтожена". Произойдет это не сразу, так как медленные планеты действуют медленно, поэтому процессы, связанные с ними, занимают многие годы.

"Переход Плутона в знак Водолея означает большие структурные изменения в ближайшие 15-20 лет. Многие прогнозисты говорят, что за ближайшие 20 лет мир поменяется гораздо больше, чем за последние сто лет. Скорость изменений будет просто потрясающей. Все будет меняться самым неожиданным образом, поскольку Водолей – это знак инноваций, революций, всего нового и оригинального. А его соединение с мощным Плутоном может указывать на перемены, которые мы едва ли сможем себе представить. Особенно перемены могут касаться сферы науки, техники, технологий, интернета", - прогнозирует Росс.

Астролог прогнозирует, что при вхождении Плутона в знак Водолея мир совладает со многими болезнями.

"В прошлый раз, когда Плутон шел по знаку Водолея в конце XVIII века, было несколько прорывов и изобретений, которые имели большое значение для будущего: изобретение парашюта, воздушного шара, вертолета и др. Допускаю, что в ближайшие лет 15-20 мы будем осваивать Марс и Луну, получим возможность перемещаться по воздуху", - сказал он.

Кроме того, Водолей – знак свободы, а потому развернется борьба за независимость.

"Революции и перевороты в ближайшие 20 лет не будут редкостью. Северная Корея станет демократическим государством, в ближайшие 10 лет рухнет режим Ким Чен Ына. Си Цзиньпин также уйдет восвояси. Все будет меняться", - поделился астролог.

В целом, 2023 год заложит фундамент для серьезных перемен на ближайшие 20 лет, которые постепенно будут все более и более заметными.

"Вхождение Плутона в Водолея, скорее всего, приведет к тому, что будут размыты границы стран и сообществ. Практически все страны Европы будут входить в Евросоюз буквально через 20 лет, а уже в ближайшие год-два при вхождении Юпитера в Тельца Украина вступит в ЕС и НАТО", - резюмировал специалист.

Напомним, Влад Росс прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться минимум до весны 2023 года.

Как сообщал Главред, астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для Украины на ближайшие недели и спрогнозировал, когда есть риск масштабных ракетных ударов и каким городам больше всего угрожает опасность.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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