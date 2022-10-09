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России катастрофы не избежать: астролог сделала новый прогноз насчет войны

9 октября 2022, 12:58

Как говорит астролог Наталья Нестеренко, попытки русского диктатора Владимира Путина уничтожить Украину обернутся катастрофой для него и его страны.

астролог, война в украине, украинские военные
Астролог сделала новый прогноз насчет войны/ Reuters, pixabay.com

Вторая половина осени нынешнего года будет крайне опасной, поскольку именно в это время случатся жестокие сражения ВСУ с оккупантами ‒ за освобождение украинских районов. Такой прогноз сделала астролог Наталья Нестеренко в комментарии УНИАН.

При этом она уточнила, что все попытки диктатора Путина уничтожить Украину обернутся катастрофой для него и его страны.

"Путинский режим, продолжая терпеть поражение за поражением, будет готов предпринять максимально радикальные действия и поступки, пойти на крайние действия в надежде завершить то, что было начато в феврале хоть насколько-то в свою пользу. В ответ на эти попытки Россия столкнется с такой реакцией, которая повлечет за собой катастрофические для нее следствия", – говорит Нестеренко.

Кроме того, астролог отметила, что Путин может применить ядерное оружие, но такой вариант маловероятен. По ее словам, ключевые события произойдут зимой. В феврале будущего года, прогнозирует Нестеренко, временно оккупированные территории могут вернуться под контроль Украины.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

астролог война России и Украины
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