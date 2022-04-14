"Роковая дата для Путина - 22 августа": астрологи рассказали, когда и как завершится война

Владимир Путин / Reuters

Украина победит Россию на поле боя, а страну-агрессора наверняка ожидает расплата за все содеянное. Об этом заявил известный астролог и судья проекта "Битва экстрасенсов" Хаял Алекперов, сообщает СТБ.

По его словам, Кремль обречен на поражение в Украине. И на это якобы указывает дата российского вторжения – 24 февраля считается очень неблагоприятным днем.

Как говорит Алекперов, 2022 год обладает особой энергетикой – ведь число "два" считается "ангельским", ведь оно обозначает гармонию и порядок.

Астролог отметил, что любой, кто осмелится нарушить "божественный" баланс, понесет наказание – и чем сильнее будет агрессия, тем большая расплата настанет нападавшего.

"Недавно мне был сон. Я увидел, как я стою на Майдане Незалежности. Ярко светит солнце, цветут розы и радостно звонят колокола. И вдруг в солнечном свете я увидел Ангела с мечом. Он мне сказал только одну фразу: "Свет всегда побеждает тьму, не сомневайся", – отметил Алекперов.

Далее, ясновидящая Екатерина Синчук уточнила в комментарии порталу "Факты", что какие-либо договоренности Украина и Россия могут заключить не ранее, чем в середине мая. Но, тем не менее, долго президент России Владимир Путин не проживет. Она считает, что роковой датой для него станет 22 августа.

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Напомним, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале-середине апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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