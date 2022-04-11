Астролог назвал возможные даты битвы за Донбасс и лучшее время для заключения мира

Высокая интенсивность наступательных боевых действия противника продлится как минимум до 24 апреля. Следующий очень опасный период - конец июля и август.
Астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для Украины 2022 и назвал вероятные даты нового масштабного наступления российских оккупантов на Донбассе.
"По моим астрологическим расчетам, ближайшие критические дни с высокой вероятностью начала интенсивных боевых действий - это 11-12 апреля. Высокая интенсивность наступательных боевых действия противника продлится как минимум до 24 апреля", - написал специалист на своей странице в Facebook.
При этом после полнолуния 16 апреля и распада аспекта соединения Марса и Сатурна вероятны события, которые приведут к окончательному перелому на фронте, говорит гороскоп.
"Марс перейдет в Рыбы, и темп войны должен измениться", - сказал астролог.
Читайте такжеВ апреле состоится решающее сражение, названа переломная дата в войне - гороскоп для УкраиныПо его словам, после новолуния 30 апреля, с 3 по 5 мая наступает хорошее время для переговоров и заключения соглашений.
"Следующий очень опасный период для Украины в этом году - конец июля и август. Об этом пока рано говорить, надо смотреть, что будет происходить в россии после апреля-мая месяца", - добавил специалист.
Как сообщал Главред, ранее астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для России и предрек, что уже в апреле в Москве начнутся какие-то разрушительные политические процессы, а их итог проявится в августе 2022 года.
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