Ретроградный Марс 2023 может остановить войну в Украине: астролог назвал сроки

Если Путин не согласится на мир, то война будет продолжаться, и со второй половины января могут начаться ожесточенные бои, говорит гороскоп.

Влад Росс рассказал, как ретроградные планеты повлияют на события в Украине / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В 2023 году все планеты окажутся ретроградными или статичными - это окажет определенное влияние на события в Украине. В частности, ретроградный Марс может помочь остановить войну уже в январе. К каким еще событиям стоит готовиться, рассказал астролог Влад Росс в интервью Главреду.

Ретроградный Меркурий 2023

Меркурий - быстрая планета, она успеет четыре раза развернуться, а это значит, что четыре раза у нас будет шанс вернуться к старому, исправить ошибки и пересмотреть наши решения.

Когда Меркурий будет ретроградным, лучше не делать никаких покупок, особенно не покупать технику и электронное оборудование, не отправляться в путешествия, не подписывать важных бумаг, не оформлять фирмы.

Периоды ретроградности Меркурия: 29 декабря – 18 января, 21 апреля – 15 мая, 23 августа – 15 сентября, 13 декабря – 2 января 2024 года.

Ретроградный Марс 2023

Марс завершает свое ретроградное движение в январе 2023 года и больше не будет ретроградным около двух лет, отметил Влад Росс.

"Поэтому есть возможность остановить войну как раз на Рождество, пока Марс ретрограден. Если Путин не согласится на мир, то дальше будет война, и со второй половины января могут начаться ожесточенные бои. Существует большая опасность повторения наступления российских войск с севера, с территории Беларуси в период ретроградности Меркурия – с 29 декабря по 18 января", - прогнозирует астролог.

Ретроградная Венера 2023

С 23 июля по 4 сентября будет период ретроградности Венеры, и в это время лучше не заключать никаких партнерских договоров и не подписывать брачные соглашения.

"В общем, ретроградность Венеры, в первую очередь, будет касаться дел, которые имеют непосредственное отношение к финансам и партнерству. Во второй половине лета нам предстоит пересматривать дела, возвращаться в прошлое, анализировать ошибки и исправлять их. Поэтому финансовые ситуации лучше корректировать летом", - посоветовал астролог.

Ретроградный Юпитер 2023

Юпитер развернется в обратное движение с 4 сентября по 31 декабря, поэтому лучше всего в это время не проводить никаких выборов.

"Если в Украине будет возможность перенести выборы Верховной Рады, то лучше так и сделать – сместить их на 2024 год", - считает Росс.

Ретроградный Сатурн 2023

Сатурн будет ретроградным с 17 июня по 4 ноября, и это будет не самое лучшее время для продвижения в карьере и профессии.

Ретроградный Уран 2023

Уран будет ретроградным до 23 января и с 29 августа до конца 2023 года. Это не лучшее время для перемен.

Ретроградный Нептун 2023

С 1 июля до 6 декабря будет ретроградным Нептун. Этот период неблагоприятен для лечения от наркотической или алкогольной зависимости.

Ретроградный Плутон 2023

Плутон будет ретроградным с 1 мая по 11 октября. В этот период не стоит начинать заниматься спортом.

Ранее астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.

Также Росс рассказал, как на человеческую жизнь в 2023 году повлияют четыре важных затмения - их коридоры будут с 20 апреля по 5 мая и с 14 по 28 октября.

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