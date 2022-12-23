Астролог назвал счастливчиков-2023: четыре знака зодиака ждет потрясающий год

Самыми удачливыми людьми в новом году станут Тельцы. Также удача улыбнется еще трем знакам зодиака.

Влад Росс назвал счастливчиков 2023 года / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог. В интервью Главреду эксперт рассказал, что каждому из них принесет год Черного Водяного Кролика.

Гороскоп для Тельцов на 2023 год

По словам специалиста, в начале 2023 года у Тельца будет сложная ситуация. Но уже после 16 мая планета счастья, успеха, удачи и больших возможностей Юпитер войдет в этот зодиакальный знак и сделает Тельцов самыми удачливыми людьми в новом году.

"Несмотря на то, что в первые месяцы года все будет делаться "со скрипом", Тельца могут подставить тайные враги, их могут обмануть в денежных делах, после 16 мая у Тельца начнется ошеломительный период, который принесет процветание", - прогнозирует Росс.

По его словам, все в жизни Тельца в 2023 году будет хорошо. Порадует профессиональная сфера, особенно тех представителей знака, которые работают в крупных организациях.

"В начале года в работе будут задержки, неопределенные ожидания, зато материальная сторона порадует существенным ростом дохода, особенно летом. Особенно перед Тельцами, которые родились в 20-х числах апреля, откроются потрясающие возможности, их ждет просто Клондайк", - свидетельствует гороскоп 2023.

Состоящие в отношениях Тельцы примут решение взять на себя ответственность и наконец заключить официальный брак со своим избранником или избранницей. 2023 год - очень благоприятное время для создания семьи.

У семейных Тельцов возможны серьезные конфликты с супругами, которые могут привести к разрушению отношений. Особенно напряженное в этом плане время – начало мая. Также Тельцу следует опасаться сложных ситуаций в октябре, в период коридора затмений.

Из поездок и путешествий, которые планировались, Тельцу желательно до мая убрать экстремальную составляющую: не заниматься альпинизмом, не нырять с аквалангом, не прыгать с парашютом.

Что касается здоровья, то Тельцу следует обратить внимание на состояние почек и водно-солевой баланс организма.

Гороскоп 2023 для Дев

Особенно благоприятными для Девы станут последние месяцы 2023 года. Земная стихия Юпитера в знаке Тельца будет давать Деве продвижение, особенно в дальних поездках, образовании, эмиграции, восхождении на новые ступени финансовой сферы. Плюс у Девы ожидаются очень существенные материальные поступления.

"Дева – второй счастливчик 2023 года после Тельца. Деву ждут большие подарки судьбы и прекрасное финансовое положение. Дева сможет избавиться от тяготивших ее отношений и контактов, но при этом найти новых партнеров для совместной работы или бизнеса", - рассказал Влад Росс.

Не состоящие в отношениях Девы могут внезапно начать роман с кем-то из своего ближайшего дружеского окружения. Не исключены и потрясающие служебные романы. Будут прекрасные перспективы для серьезных отношений.

Что касается состояния здоровья, то причиной его ухудшения в 2023 году может быть только малоподвижный образ жизни или переутомление на работе. Это может спровоцировать застойные явления в организме. Чтобы поправить здоровье, нужно не пить лекарства, а поменять свои привычки, а именно больше гулять, правильно питаться, не пренебрегать процедурами по уходу за телом.

В 2023 году Деве не рекомендуется рисковать деньгами, особенно в начале года, вкладывая в новые проекты. Нужно потерпеть до мая. Если Деве обещают быструю прибыль, то ожидания, с большой вероятностью, не оправдаются, а в марте-апреле есть риск обанкротиться.

Поездки и путешествия пойдут во благо Деве и подарят не только приятные впечатления, но и усилят активность, особенно в августе-сентябре 2023 года.

"В это время дела будут идти хорошо, и Дева себя будет чувствовать замечательно и в физическом, и в эмоциональном плане", - отметил астролог.

Гороскоп для Скорпионов на 2023 год

Скорпиону 2023 год принесет вдохновляющие перспективы, это будет очень удачный год. Скорпиона ждут увлекательные предложения, которые будут восприняты с большим энтузиазмом. Возможности проверить свои силы и получить необычные переживания будут постоянно сопровождать Скорпиона на протяжении всего года.

Материальная сторона жизни порадует Скорпиона ростом доходов, финансовым благополучием, возможностью увеличить свои финансовые поступления. Профессиональная сфера принесет Скорпиону очень конструктивную конкуренцию. И он будет выигрывать в самых сложных ситуациях, говорит гороскоп 2023.

Некоторые Скорпионы решат поменять работу, выйти из привычного социального контекста в попытке найти себя в чем-то новом, и это будет оправдано. Скорпиону можно рисковать в этом году – успех будет практически стопроцентный.

В личной жизни Скорпиона ждет исполнение всех желаний, обмен взаимными чувствами. Многим свободным от отношений представителям этого знака 2023 год принесет помолвку, свадьбу, рождение детей. А семейные Скорпионы, скорее всего, будут переживать очередной кризис в браке, испытывая потерю энтузиазма и вдохновения в отношениях. Конечный итог взаимоотношений будет зависеть в равной степени от двоих – как от самих Скорпионов, так и от их партнеров по браку.

Что касается отношений с ближайшим окружением, то здесь Скорпион пересмотрит свои привязанности и контакты, а также постарается избавиться от токсичных для себя знакомств.

В плане здоровья Скорпиону в 2023 году рекомендуется держать руку на пульсе, так как многим представителям знака может доставлять неприятности болезненная реакция на лунные фазы и атмосферные явления. Если есть метеозависимость, то нужно быть осторожными, посоветовал Влад Росс.

Гороскоп 2023 для Козерогов

В первой половине года Козерог будет оказываться в нетипичных для себя ситуациях.

"Когда земная логика будет переставать работать, придется вспомнить об интуиции. А для Козерога интуиция очень сложна. Те представители знака, которые научатся понимать знаки свыше, посылаемые им Вселенной, будут иметь шансы сделать свой год достаточно успешным как в материальном, так и в духовном плане", - сказал Росс.

Семейные и партнерские отношения в 2023 году у большинства Козерогов будут достаточно стабильными. Конфликты и конфронтации предыдущего года сойдут на нет, давая возможность реализовывать свои давние планы.

Приятные и перспективные новости в 2023 году ждут Козерогов, которые заняты своей карьерой, особенно самых энергичных представителей этого знака зодиака.

Финансы и доходы особенно порадуют тех представителей знака, кто занят в сфере строительства и архитектуры.

Очень удачная волна в жизни Козерога начнется во второй половине 2023 года. Причем если Козерог работает в команде, его доходы будут существенно выше. Индивидуальность Козерога в этот период не будет благоприятна.

"К сожалению, дружеское окружение в 2023 году принесет множество разочарований Козерогам. Особенно это коснется мужчин, часть которых неприятно удивит своей безответственностью, а часть – хитростью и манипуляциями", - предупредил специалист.

Поездки и путешествия будут достаточно удачными, особенно при условии тщательного их планирования.

Что касается здоровья, то Козерогу в 2023 году рекомендуется уделить внимание своим легким, которые могут пострадать в результате переохлаждения и сырости. Простудам и аллергическим реакциям будут подвержены практически все Козероги в течение года, особенно весной и осенью.

Как сообщал Главред, ранее астролог Влад Росс рассказал, что год Черного Водяного Кролика будет наиболее удачным и продуктивным для людей творческих профессий, причем независимо от их знака зодиака.

По словам специалиста, в 2023 году произойдет возрождение концертно-артистической деятельности многих музыкантов, певцов, актеров. В том числе можно ожидать в это время возрождения украинского кино.

Также Росс рассказал, как на человеческую жизнь в 2023 году повлияют четыре важных затмения - их коридоры будут с 20 апреля по 5 мая и с 14 по 28 октября.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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