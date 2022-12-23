Гороскоп на 2023 год для всех знаков: Телец станет любимцем судьбы, а Рыбы – главным лузером года

Для Стрельца и Водолея 2023 год обещает быть сложным, но светлые полосы обязательно будут.

Астролог Влад Росс рассказал, представители каких знаков зодиака станут главными счастливчиками и главными неудачниками 2023 года / Главред

Новый 2023 год будет намного спокойнее, чем предыдущий. В этом году эмоциональные отношения между людьми выйдут на первый план, вытесняя прагматичность. 2023-ий благоприятен для создания и укрепления семьи, зачатия и рождения детей, а также романтических знакомств.

2023 год будет особенным, поскольку две медленные планеты – Сатурн и Плутон – перейдут в другие знаки зодиака. Планеты называют медленными, поскольку Сатурн движется по одному знаку два с половиной года, а Плутон меняет знак раз в 15-20 лет. Переход Плутона из знака в знак всегда сопровождается серьезными трансформациями, которые происходят постепенно.

2023 год станет первым этапом как минимум десятилетнего периода больших перемен в Украине, в мире и жизни каждого из нас.

Неудачники 2023 года:

Рак

Для Рака 2023 год будет достаточно спокойным и стабильным периодом, но в большей степени это станет заметным во второй половине года. Рост и развитие во втором полугодии немного приостановятся, и Раку представится возможность восстановить свои силы, получить удовольствие от ранее достигнутого и закрепиться на текущих позициях. Поэтому если Рак чего-то достигнет до мая, то дальше он спокойно сможет закрепить достигнутое за собой.

Внутренняя потребность в одиночестве заставит Рака снизить количество контактов со своим окружением, оставив лишь самые важные и дорогие сердцу.

Семейные Раки весной будут поставлены перед выбором, который заставит их изменить свою роль в отношениях и привычный сценарий их развития. Одинокие Раки обретут надежного партнера (или партнершу), который будет ценить Рака. Это касается не только романтической сферы, но и деловой.

Кроме сезонных простуд, здоровье Раку проблем и хлопот не доставит. Однако для него будут представлять опасность бомбардировки городов.

Путешествия на дальние расстояния с целью отдыха и развлечений в 2023 году Раку лучше не совершать. Лучше перенести их на следующий год, так как опасности и проблемы при перемещениях в 2023-ем будут очень вероятны. Особенно возможны сложные ситуации в период коридора затмений весной – между 20 апреля и 5 мая.

Ближе к концу года многим типичным Ракам предстоит начало карьерной борьбы с конкурентами за должность или особый профессиональный статус. И результат этого противостояния станет известен в начале 2024 года.

Финансы и материальная сторона жизни будут стабильными и предсказуемыми.

Стрелец

Начало 2023 года для Стрельца станет потрясающей полосой удачи и везения. Стрельцу будет катастрофически везти до мая, пока Юпитер будет оставаться в Овне. Дальние путешествия, поездки, эмиграция, обучение, получение дипломов, высшего образования, изучение иностранных языков – во всех этих делах Стрельца ждет большая удача. Особенно это будет касаться всего, что связано с основным видом деятельности, карьерой, деловыми начинаниями. Стрелец имеет все шансы побеждать, причем часто без каких-либо компромиссов.

Материальное положение Стрельца будет связано с семейными делами. Возможны неплохие доходы от семейного бизнеса. К Стрельцам, которые решат начать нечто новое в своей профессии или открыть свое дело, успех придет только при избавлении от стереотипов и стандартных способов мышления.

Также во второй половине 2023 года Стрельца будет ждать карьерное повышение. В это время будет очень и очень большая удача в смене работы и деятельности.

Дружеское окружение Стрельца будет стабильным. А некоторая обострившаяся подозрительность заставит с большей осторожностью принимать в свой круг новых знакомых. Внутренние перемены Стрельца повлекут за собой и внешние перемены, причем это произойдет очень быстро.

Личная жизнь семейных Стрельцов, как и у состоящих в романтических отношениях, порадует стабильностью и предсказуемостью.

Здоровье также будет стабильно хорошим и особых проблем не доставит.

В поездках на большие расстояния рекомендуется быть особенно внимательными в период осеннего коридора затмений в октябре. Следует быть внимательными с документами, бумагами, кредитными картами и кошельками, особенно летом, в период июля и августа, поскольку могут украсть вещи.

Водолей

Водолею 2023 год принесет заботы, связанные с семьей и родственниками. Но высокий внутренний ресурс будет помогать успешно справляться практически с любыми проблемами, особенно после марта, когда планета несчастья Сатурн покинет знак Водолея. Поэтому самый сложный период для представителей этого знака – январь и февраль вплоть до середины марта.

Новые выгодные проекты или карьерные перспективы дадут возможность Водолею существенно улучшить свои карьерные позиции, перспективы и материальное положение. Близкое окружение при этом не только окажет помощь, но и создаст возможности для интересного общения. Карьерные вопросы будут особенно успешно решаться у тех Водолеев, которые будут опираться не только на свои профессиональные качества, но и на свое личное обаяние и доброжелательность по отношению к руководству и коллегам.

Состоящие в романтических отношениях Водолеи будут всеми силами противиться официальному оформлению этих отношений, объясняя свою позицию неготовностью брать на себя ответственность, поскольку Водолей – это свободолюбивый знак зодиака. Да и вообще, в 2023 году Водолею не будет хотеться что-либо кардинально менять.

Партнерские отношения тоже будут в зоне риска, так как спад эмоций по отношению к партнерам заставит Водолея несколько отстраниться и увеличить дистанцию. Ситуация может измениться в последней четверти года в лучшую сторону, когда проблемы с родственниками и на работе отойдут на второй план. В конце года Водолею можно предлагать руку и сердце.

Здоровье может подвести тех представителей знака, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом в виде радикулитов, растяжений или спазмов. Для поддержания ресурсного состояния Водолею рекомендуется периодически устраивать себе отдых, например, в виде спа-процедур.

Поездки на большие расстояния с целью путешествий Водолею лучше отложить до 2024 года. Кроме того, представителям знака не рекомендуется в этом году покупать автомобиль, поскольку есть риск разбиться на нем.

Рыбы

Всю первую половину 2023 года Рыбы будут заняты погоней за счастьем и успехом, которые придут к ним лишь после того, как они сбавят обороты и займутся своим внутренним состоянием.

Круг общения Рыб на протяжении всего года будет состоять преимущественно из умных и интеллектуально развитых людей с блестящими логическими способностями, у которых можно многому поучиться.

Финансовое положение будет достаточно стабильным, особенно в начале года, а возможность его улучшить будет у тех Рыб, которые смогут удержаться на плаву и найти баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

Семья и дети доставят большинству Рыб множество проблем во второй четверти года. А вот отношения с партнером постепенно начнут улучшаться.

Новое романтическое увлечение с последующим разочарованием ожидает Рыб, не создавших долгих отношений. А вот найти свою вторую половинку смогут только те, кто отбросит привычные стереотипы относительно разницы в возрасте или социальном положении с партнером, поскольку Сатурн входит в знак Рыб.

Рыбы станут самыми главными неудачниками 2023 года.

Сезонное ослабление иммунитета весной может доставить большие неприятности Рыбам, поэтому следует заранее позаботиться о своем здоровье, поддержав его нужными витаминами и микроэлементами, правильным питанием и режимом сна. Рыбам крайне важно хорошенько высыпаться.

Нейтральным 2023 год будет для следующих знаков:

Овен

Овна в 2023 году ждет везение и удача, он будет любимчиком судьбы. Но – только до 16 мая. Луна и Юпитер (планета счастья и успеха) до этой даты будут находиться в знаке Овна, а потому нужно торопиться воспользоваться благоприятным периодом, ведь потом придется маяться.

Главной темой в 2023 году для Овна станут взаимоотношения, скорее всего, это будут отношения в паре, взаимный интерес, любовь, сближение, романтика, страсть, деловое партнерство. Все это предстоит не только Овнам, находящимся в поиске своей второй половины, но и тем, кто уже состоит в отношениях. У Овна откроется второе дыхание, чувства обновятся и выйдут на новый уровень, он будет получать удовольствие от совместного времяпровождения со своим партнером.

В финансовой сфере в 2023 году Овна ждет стабильность. Если представители знака активно и энергично возьмутся за какое-нибудь дело в начале года, до мая, то в дальнейшем у них будет стабильный финансовый рост, потому что Юпитер войдет в знак Тельца, а это дом финансов для Овна. Так что у Овна в 2023 году есть шанс озолотиться и большая возможность получить хорошие деньги.

Кроме того, в новом году возможен большой счастливый случай, когда Овен сорвет джек-пот или выиграет в лотерею.

С июня 2023 года у Овна появится возможность улучшить свои жилищные условия.

Профессиональная сфера принесет Овну новые идеи и интересные проекты. А вот количество контактов с дружеским окружением у большинства типичных Овнов несколько снизится, поскольку на все не будет хватать времени. Зато количество контактов перейдет в качество.

Путешествия и поездки в 2023 году могут принести Овну не только удовольствие и интересные впечатления, но и материальную выгоду. В этом году будет очень много командировок, которые предоставят массу финансовых возможностей. Не стоит отказываться от деловых поездок в другие города или страны. Особенно впечатляющая в этом плане ситуация сложится осенью.

Здоровье не доставит больших проблем Овну. Однако если у него есть изжога или какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше обратиться к врачу и при необходимости сделать операцию. Также Овну следует быть внимательным ко всему, что связано с офтальмологией. Кроме того, для Овна важно внимательнее отнестись к своему рациону питания, придерживаться рекомендаций относительно диет, а также нелишним будет сходить на прием к нутрициологу.

Близнецы

Близнецам предстоит год перемен. Девиз 2023 года для них – "Труба зовет!". Особенно это будет проявлено в начале года, до 16 мая, пока Юпитер будет находиться в зодиакальном знаке Овна. В это время Близнецам нужно реализовывать все их планы, проекты и замыслы, поскольку начало года для них супер-классное и прекрасное, а потом, с начала лета, все может быть "за упокой".

Труба, которая будет звать Близнецов в начале года, будет реализовываться в разных сферах жизни. Внутренние перемены, которые будут происходить на протяжении первого полугодия, повлекут за собой внешние перемены во втором полугодии. Смена дружеского окружения станет следствием конфликтов со старыми друзьями и приобретения новых друзей. Не исключена и кардинальная смена сферы деятельности или места работы на более выгодную в плане финансов и карьерных перспектив. Все это может резко меняться, особенно кардинальным может быть май.

Личная жизнь Близнецов в 2023 году также получит новый импульс, особенно у тех, кто давно хотел завести отношения. Новые романтические знакомства имеют все шансы перерасти в нечто серьезное и значимое. В поездках и путешествиях есть все шансы встретить своего избранника (или избранницу). Потому Близнецам нужно постоянно быть в движении, в поездках, очень благоприятный год для эмиграции и иммиграции, нахождения работы в другой стране.

Состоящие в партнерских отношениях Близнецы, скорее всего, столкнутся с такими поступками своих партнеров, что решат пересмотреть устоявшиеся условия их сотрудничества.

Это же касается и брачных отношений. Необходимо обновление и перемены, иначе небольшие трещины в браке рискуют превратиться в одну большую пропасть.

Здоровье Близнецов в 2023 году будет полностью зависеть от их образа жизни. В марте и апреле стоит уделить особенное внимание системе пищеварения, а осенью всерьез поддержать свою иммунную систему.

Лев

2023 год для Льва будет весьма неоднозначным, но в самом начале он будет супер-классным. Прежде всего, это будет касаться эмоционального фона, который будет стабилен в первой трети года, а позже подвержен существенным колебаниям. А колебания главным образом будут связаны со сферой отношений – могут быть разрушены брачные, дипломатические или партнерские отношения.

Сложный период для Льва начнется летом. Еще сложнее станет осенью, в период затмений в октябре. В это время Лев может потерять работу либо руководящую должность.

Дружеское окружение Льва может измениться, причем расставание с некоторыми людьми станет довольно болезненным. Партнерские отношения заставят Льва взять на себя дополнительную ответственность и начнут тяготить их. А последующие разочарования не заставят себя долго ждать. Многие семейные Львы в 2023 году вдруг начнут испытывать скуку и отсутствие эмоций от общения со своими вторыми половинками, пытаясь сохранять при этом лицо и демонстрировать окружению внешне счастливый фасад семьи. Причиной разочарований будет достаточно консервативная и жесткая позиция Льва и нежелание меняться внутренне, а также завышенные требования к своим партнерам по браку, поскольку Плутон входит в противоположный знак зодиака – 7-ой дом гороскопа, поэтому многие Львы могут не только потерять жен и мужей, но и овдоветь, потому что Плутон – это планета смерти и катастроф.

К концу года многие Львы пересмотрят свои убеждения, откорректируют сценарии, получат все шансы вдохнуть вторую жизнь в свои отношения, изменив их в лучшую сторону.

Ориентированные на карьеру и профессиональную деятельность Львы преодолеют очередную ступеньку вверх, наслаждаясь вполне заслуженным успехом и признанием, особенно в начале года.

Финансовая сфера жизни, а также здоровье в 2023 году особых проблем Льву не доставят.

Весы

2023 год для Весов станет периодом общения, поездок и деловой активности. Многие Весы начнут собственное дело, которое станет следствием накопленного опыта и материальных ресурсов. Нельзя сказать, что успех будет быстрым и оглушительным – первые результаты будут скромными, но во второй половине года появятся многообещающие перспективы.

Дружеское окружение в 2023 году порадует Весов приятным общением, поддержкой и помощью. Могут появиться новые друзья из других стран и городов. Семейная жизнь будет почти полностью зависеть от самих Весов. Те представители знака, которые будут сохранять конфликтное поведение, предъявлять претензии и ревновать, рискуют уже в середине года создать серьезный кризис в отношениях с партнером с непредсказуемым исходом.

Для Весов самое опасное в 2023 году – это суды и следствия. Потому не стоит допускать ссор и судебных разбирательств, поскольку в судах Весы будут проигрывать.

Это касается и тех Весов, которые еще не оформили отношения официально либо только вступили в конфетно-букетный период, поскольку у них эти же проблемы выйдут на первый план.

Дети могут также преподнести неприятные сюрпризы в 2023 году. Потому их придется хорошо контролировать, посвятить им большое количество времени и средств. Зато момент для зачатия детей Весами будет просто прекрасным, особенно во второй половине года – в это время можно зачать гениальных детей.

У Весов могут возникнуть проблемы с кредитами, страховками и наследством. Также налоговая инспекция будет любить этот знак зодиака в 2023 году, потому лучше быть дотошными и аккуратными в юридических и финансовых делах.

Что касается здоровья, то к концу 2023 года о себе может дать знать нервное истощение. А в течение всего года есть риск получить травму головы. Особенно неблагоприятный период – весенний коридор затмений между 20 апреля и 5 мая.

Счастливчики 2023 года:

Телец

В начале 2023 года у Тельца будет сложная ситуация. Но даже если в начале года что-то не будет удаваться, то после 16 мая планета счастья, успеха, удачи и больших возможностей Юпитер войдет в этот зодиакальный знак. Поэтому самыми удачливыми людьми 2023 год станут Тельцы.

Несмотря на то, что в первые месяцы года все будет делаться "со скрипом", Тельца могут подставить тайные враги, их могут обмануть в денежных делах, после 16 мая у Тельца начнется ошеломительный период, который принесет процветание.

Все в жизни Тельца в 2023 году будет хорошо. Телец ко всему может возвращаться – это будет касаться и давно забытых людей, и давно завершенных отношений, и прошлых мест работы, и старых проектов. У Тельца появится приятная ностальгия, всплывут хорошие воспоминания, даже зародится мысль возобновить то, что давно казалось задвинутым на самую дальнюю полку жизни.

Профессиональная сфера порадует всех Тельцов, которые работают в крупных организациях. В начале года в работе будут задержки, неопределенные ожидания, зато материальная сторона порадует существенным ростом дохода, особенно летом. Особенно перед Тельцами, которые родились в 20-х числах апреля, откроются потрясающие возможности, их ждет просто Клондайк.

Состоящие в отношениях Тельцы примут решение взять на себя ответственность и наконец заключить официальный брак со своим избранником или избранницей. Очень благоприятное время для создания семьи.

У семейных Тельцов возможны серьезные конфликты с супругами, которые могут привести к разрушению отношений. Особенно напряженное в этом плане время – начало мая. Также Тельцу следует опасаться сложных ситуаций в октябре, в период коридора затмений.

Из поездок и путешествий, которые планировались, Тельцу желательно убрать экстремальную составляющую: не заниматься альпинизмом, не нырять с аквалангом, не прыгать с парашютом. Особенно до мая.

Что касается здоровья, то Тельцу следует обратить внимание на состояние почек и водно-солевой баланс организма.

Дева

Особенно благоприятными для Девы станут последние месяцы 2023 года, да и в целом год будет замечательным. Земная стихия Юпитера в знаке Тельца будет давать Деве продвижение, особенно в дальних поездках, образовании, эмиграции, восхождении на новые ступени финансовой сферы. Плюс у Девы ожидаются очень существенные материальные поступления.

Дева – второй счастливчик 2023 года после Тельца. Деву ждут большие подарки судьбы и прекрасное финансовое положение.

Дева сможет избавиться от тяготивших ее отношений и контактов, но при этом найти новых партнеров для совместной работы или бизнеса.

Не состоящие в отношениях Девы могут внезапно начать роман с кем-то из своего ближайшего дружеского окружения. Не исключены и потрясающие служебные романы. Будут прекрасные перспективы для серьезных отношений.

Что касается состояния здоровья, то причиной его ухудшения в 2023 году может быть только малоподвижный образ жизни или переутомление на работе. Это может спровоцировать застойные явления в организме. И лечением тут будут не лекарства, а изменение своих жизненных привычек, прогулки на природе, правильное питание, отказ от вредных привычек. Следует уделять достаточное внимание заботе о своем теле: не пренебрегать процедурами по уходу за ним, массажами, обертыванием.

В 2023 году Деве не рекомендуется рисковать деньгами, особенно в начале года, вкладывая в новые проекты. Нужно потерпеть до мая. Если Деве обещают быструю прибыль, то ожидания, с большой вероятностью, не оправдаются, а в марте-апреле вообще есть риск обанкротиться.

Поездки и путешествия пойдут во благо Деве, даря не только приятные впечатления, но и усиливая активность, особенно в августе-сентябре 2023 года. В это время дела будут идти хорошо, и Дева себя будет чувствовать замечательно и в физическом, и в эмоциональном плане.

Скорпион

Скорпиону 2023 год принесет вдохновляющие перспективы, это будет очень удачный год. Скорпиона ждут увлекательные предложения, которые будут восприняты с большим энтузиазмом. Возможности проверить свои силы и получить необычные переживания будут постоянно сопровождать Скорпиона на протяжении всего года.

Материальная сторона жизни порадует Скорпиона ростом доходов, финансовым благополучием, возможностью увеличить свои финансовые поступления. Профессиональная сфера принесет Скорпиону очень конструктивную конкуренцию. И он будет выигрывать в самых сложных ситуациях.

Некоторые Скорпионы решат поменять работу, выйти из привычного социального контекста в попытке найти себя в чем-то новом, и это будет оправдано. Скорпиону можно рисковать в этом году – успех будет практически стопроцентный.

В личной жизни Скорпиона ждет исполнение всех желаний, обмен взаимными чувствами. Многим свободным от отношений представителям этого знака 2023 год принесет помолвку, свадьбу, рождение детей. А семейные Скорпионы, скорее всего, будут переживать очередной кризис в браке, испытывая потерю энтузиазма и вдохновения в отношениях. Конечный итог взаимоотношений будет зависеть в равной степени от двоих – как от самих Скорпионов, так и от их партнеров по браку.

Что касается отношений с ближайшим окружением, то здесь Скорпион пересмотрит свои привязанности и контакты, а также постарается избавиться от токсичных для себя знакомств.

В плане здоровья Скорпиону в 2023 году рекомендуется держать руку на пульсе, так как многим представителям знака может доставлять неприятности болезненная реакция на лунные фазы и атмосферные явления. Если есть метеозависимость, то нужно быть осторожными.

Козерог

В первой половине 2023 года Козерог будет оказываться в нетипичных для себя ситуациях. Когда земная логика будет переставать работать, придется вспомнить об интуиции. А для Козерога интуиция очень сложна. Те представители знака, которые научатся понимать знаки свыше, посылаемые им Вселенной, будут иметь шансы сделать свой год достаточно успешным как в материальном, так и в духовном плане.

Семейные и партнерские отношения в 2023 году у большинства Козерогов будут достаточно стабильными. Конфликты и конфронтации предыдущего года сойдут на нет, давая возможность реализовывать свои давние планы.

Приятные и перспективные новости в 2023 году ждут Козерогов, которые заняты своей карьерой, особенно самых энергичных представителей этого знака зодиака.

Финансы и доходы особенно порадуют тех представителей знака, кто занят в сфере строительства и архитектуры.

Очень удачная волна в жизни Козерога начнется во второй половине 2023 года, причем доходы Козерога, работающего в слаженной команде, будут существенно выше, чем тех, что работают на себя. Индивидуальность Козерога в этот период не будет благоприятна.

К сожалению, дружеское окружение в 2023 году принесет множество разочарований Козерогам, особенно мужчины, часть которых неприятно удивит своей безответственностью, а часть – хитростью и манипуляциями.

Поездки и путешествия будут достаточно удачными, особенно при условии тщательного их планирования.

Что касается здоровья, то Козерогу в 2023 году рекомендуется уделить внимание своим легким, которые могут пострадать в результате переохлаждения и сырости. Простудам и аллергическим реакциям будут подвержены практически все Козероги в течение года, особенно весной и осенью.

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