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Капитуляция России и трибунал в Гааге: астролог Росс рассказал, что могут принести затмения в 2023-м

22 декабря 2022, 08:31
Как говорит Влад Росс, в 2023-м будет крупное лунное затмение 5 мая и эта дата может стать днем капитуляции и поражения России.
Росс, затмение
Астролог Росс рассказал, что могут принести затмения в 2023 году / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Астролог Влад Росс рассказал, как на человеческую жизнь в 2023 году повлияют четыре важных затмения - их коридоры будут с 20 апреля по 5 мая и с 14 по 28 октября.

"Первое солнечное затмение будет происходить с напряженным влиянием Плутона 20 апреля, в день рождения Гитлера. Затмение может принести серьезные перемены и кризисы, которые затронут большие массы людей. Особенно это будет касаться Российской Федерации – именно в апреле там могут случиться бунты или гражданская война. Ось затмения – Овен-Весы – будет выделять тему отношений с собой и другими людьми. Для многих это затмение положит конец сложным и изматывающим отношениям. Для кого-то это станет новой страницей в жизни, в понимании себя и своих истинных желаний. На первый план выйдут личные трансформации. Если у вас были какие-то инициативы и амбиции, то вполне возможно вблизи этого затмения они будут вырываться наружу с большой силой", − сказал он.

Затем, говорит Росс, будет крупное лунное затмение 5 мая и эта дата может стать днем капитуляции и поражения России.

"5 мая нас ожидает лунное затмение, то есть в день рождения Карла Маркса. В стране, где прижилось учение Маркса, может случиться что-то страшное. Затмение будет вблизи 9 мая, и эта дата может стать днем капитуляции и поражения России. В мае станет понятно, что РФ окончательно и бесповоротно проиграла эту войну. Это лунное затмение на Уране указывает на неожиданные резкие перемены, особенно в финансовой сфере. Начнет рушиться рубль. Финансовая неустойчивость будет серьезнейшим образом сказываться на России. Это затмение все еще удерживает внимание на финансовой оси Скорпион-Телец и намекает на то, что мы должны оглянуться назад в прошлое. Те перемены, которые нас ожидают вблизи данного затмения, будут являться логическим продолжением прошлого, либо же нам придется смотреть в прошлое и делать выводы. Поэтому лучше все свои денежные долги вернуть до 5 мая", - сказал он.

Далее, утверждает Росс, 14 октября будет кольцевое солнечное затмение. Как считает астролог, именно в это время может состояться суд в Гааге над русскими военными преступниками.

"14 октября нас ждет страшное кольцевое солнечное затмение в 22-ом градусе Весов. Этот градус связан с дипломатией, символ его – две лошади, которые мчатся. Это солнечное затмение может открыть новый коридор и предоставить новые финансовые возможности на оси Телец-Овен. Внимание будет приковано к дипломатии, судам и юридическим делам. Вероятно, в это время состоится суд в Гааге над преступниками РФ", - полагает Росс.

Последнее затмение в 2023-м, частичное лунное, ударит в первую очередь по эмоциональным и импульсивным людям.

"28 октября нас ждет частичное лунное затмение на оси Телец-Скорпион. Оно будет проходить при участии Марса, Меркурия и Юпитера. Это положение планет может указывать на утрату синхронности в действиях, желаниях и потребностях. Действия в это время могут не соответствовать ценностям, а поспешность и импульсивность вполне могут привести к бедам. В это время не стоит вкладывать деньги, действовать сгоряча, особенно в том, что касается финансов, ресурсов и личного здоровья", - подытожил Росс.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, Росс прогнозирует, что в следующем году лучшим временем для инвестиций в недвижимость станет время во второй половине мая и далее. Также финансовый гороскоп 2023 от астролога предполагает, что следующий год будет благоприятным для операций с земельными участками.

Ранее астролог Влад Росс назвал опасные и напряженные периоды в 2023 году. Согласно его прогнозу, период 9-15 января будет очень стрессовым. Сложным периодом будет середина марта 2023 года.

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