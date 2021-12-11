Ретроградная Венера 2021: даты и что категорически нельзя делать

Венера будет ретроградной с 19 декабря по 29 января / Фото pixabay.com

С 19 декабря 2021 Венера разворачивается в ретроградное движение и будет пятиться назад по 29 января. Любая планета в этот период неуверенная, она замедляет движение и находится ближе к Земле, то есть усиливается ее влияние. Венера - планета любви, красоты, отношений, комфорта и денег. А значит именно на эти сферы она и будет влиять.

Астролог с 20-летним стажем из Австралии Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что можно и что нельзя делать, пока Венера будет ретроградной.

Прежде всего эксперт отметила, что до того, как Венера повернется, она начнет постепенно замедляться. А значит будут замедляться и те процессы, за которые она отвечает. Например, будут откладываться сделки, задерживаться финансовые поступления.

Анжела Перл добавила, что в период с 18 ноября по 2 марта Венера будет несколько раз соединяться с Плутоном. Таким образом, в этот период у многих знаков зодиака произойдет трансформация в сфере отношений, финансов, доходов, романтического и бизнес-партнерства.

Ретроградная Венера - что нельзя делать

С 19 декабря и по 29 января нельзя регистрировать брак. Венера символизирует любовь, поэтому период, когда она движется в обратном направлении, это не лучшее время для регистрации отношений. При этом свадебное празднество устраивать можно. Астролог советует отгулять свадьбу, а подписание документов о браке перенести на другое время.

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Когда Венера ретроградная, не рекомендуется проводить манипуляции с внешностью, делать пластические операции, посещать стоматолога для того, чтобы сделать красивую улыбку. Нежелательны даже уколы красоты.

В прошлый раз Венера была ретроградной в таком же положении в знаке Козерога в конце 2013 года - в начале 2014-го.

"Вспомните, что тогда происходило в вашей жизни. Все, что связано с отношениями или с деньгами, или решались какие-то вопросы комфорта, Похожие моменты могут проиграться и сейчас", - отметила специалист.

В мае-июне 2020 года Венера также была ретроградной, но в другом положении. Анжела Перл говорит: то, что тогда вы начали, может завершиться с 19 декабря 2021 по 29 января 2022 года. Это может быть завершение какого-то проекта, вы можете переделать что-то, потому что вам прежний вариант разонравился, поэтому вы решите его улучшить и поменять.

Если вы с кем-то познакомились летом 2020 года, то можете получить предложение вступить брак. В целом, ретро Венера хороша для подготовки чего-то - можно смотреть, выбирать, примерять, но документы лучше подписывать уже после 29 января.

Ранее Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов, а также гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов.

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