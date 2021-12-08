Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц декабрь 2021 для трех земных знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, Козерогов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в декабре Тельцов ждет важная новость, Козерогам "светит" удача и крутой поворот в сторону счастья, а Девы смогут круто изменить свою жизнь - вступить в брак, сменить работу или открыть собственное дело.

Таро прогноз на декабрь 2021 - какое будущее карты пророчат Тельцам

Император Таро - значение

В жизни Тельцов появится мужчина огненной стихии - Овен, Лев или Стрелец. Это скорее всего будет человек не очень эмоциональный, который готов брать на себя ответственность, руководить, командовать. Вы можете обратиться к этому человеку за советом или помощью.

Паж мечей Таро - значение

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Тельцам придется заниматься делами детей.

Может прийти информация из государственных учреждений, особенно если вы ее ждете.

Луна Таро - значение

Карта материнства. Если Тельцы планируют беременность, то в декабре она наступит, говорит гороскоп по картам Таро.

В отношениях и на работе карта Луна может показывать неясность или туманность ситуации. Вы захотите прояснить все нюансы.

4 пентаклей Таро - значение

У Тельцов вырастут накопления, сбережения. Если вы решите инвестировать деньги, то лучше это сделать до 19 декабря, пока Венера не стала ретроградной.

Король кубков Таро - значение

Тельцам комфортно там, где они сейчас - это может касаться переезда, повышения. Они боятся перейти на новый уровень. Но все же в декабре появится шанс открыть новую дверь, и представители знака сделают этот шаг.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Козерогов

Паж кубков Таро - значение

Козероги получат хорошую новость, прибыль, ценный подарок. Представители знака проведут много времени с детьми или внуками в последний месяц года.

Колесо фортуны Таро - значение

Козерогов ждет поворот в сторону счастья. Появится возможность хорошо заработать. Если вы чувствуете недомогание, то от болезни получится избавиться. Еще эта карта означает дорогу - возможно путешествие, переезд, говорит гороскоп по картам таро на декабрь 2021.

Король мечей Таро - значение

Король мечей может означать мужчину воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей). От него Козероги получат совет. Это может быть преподаватель или специалист в какой-то области (врач, юрист и т.д.).

Подробный гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Дев вы можете прочитать тут. По прогнозу Анжелы Перл, последний месяц года принесет Девам подарки и премии.

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