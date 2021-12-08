Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов

В декабре женщины-Тельцы могут забеременеть, Козероги станут счастливчиками месяца, а Девы смогут сменить работу, говорит таро прогноз.
Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, Козерогов.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в декабре Тельцов ждет важная новость, Козерогам "светит" удача и крутой поворот в сторону счастья, а Девы смогут круто изменить свою жизнь - вступить в брак, сменить работу или открыть собственное дело.
Таро прогноз на декабрь 2021 - какое будущее карты пророчат Тельцам
Император Таро - значение
В жизни Тельцов появится мужчина огненной стихии - Овен, Лев или Стрелец. Это скорее всего будет человек не очень эмоциональный, который готов брать на себя ответственность, руководить, командовать. Вы можете обратиться к этому человеку за советом или помощью.
Паж мечей Таро - значение
Тельцам придется заниматься делами детей.
Может прийти информация из государственных учреждений, особенно если вы ее ждете.
Луна Таро - значение
Карта материнства. Если Тельцы планируют беременность, то в декабре она наступит, говорит гороскоп по картам Таро.
В отношениях и на работе карта Луна может показывать неясность или туманность ситуации. Вы захотите прояснить все нюансы.
4 пентаклей Таро - значение
У Тельцов вырастут накопления, сбережения. Если вы решите инвестировать деньги, то лучше это сделать до 19 декабря, пока Венера не стала ретроградной.
Король кубков Таро - значение
Тельцам комфортно там, где они сейчас - это может касаться переезда, повышения. Они боятся перейти на новый уровень. Но все же в декабре появится шанс открыть новую дверь, и представители знака сделают этот шаг.
Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Козерогов
Паж кубков Таро - значение
Козероги получат хорошую новость, прибыль, ценный подарок. Представители знака проведут много времени с детьми или внуками в последний месяц года.
Колесо фортуны Таро - значение
Козерогов ждет поворот в сторону счастья. Появится возможность хорошо заработать. Если вы чувствуете недомогание, то от болезни получится избавиться. Еще эта карта означает дорогу - возможно путешествие, переезд, говорит гороскоп по картам таро на декабрь 2021.
Король мечей Таро - значение
Король мечей может означать мужчину воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей). От него Козероги получат совет. Это может быть преподаватель или специалист в какой-то области (врач, юрист и т.д.).
Подробный гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Дев вы можете прочитать тут. По прогнозу Анжелы Перл, последний месяц года принесет Девам подарки и премии.
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