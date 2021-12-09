Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц декабрь 2021 для трех воздушных знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для воздушных знаков зодиака - Весов, Водолеев и Близнецов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в декабре 2021 Близнецам придется пустить в ход весь свой шарм, Водолеев ждет много работы и хорошие заработки, а Весам придется раскошелиться.

Таро прогноз на декабрь 2021 - какое будущее карты пророчат Весам

Влюбленные Таро - значение

Карта выбора, баланса, отношений. В декабре 2021 представителей знака зодиака Весы ждет свидание, новое знакомство, партнерские отношения. Кроме того, эта карта означает контракт. Таким образом Весы могут заключить выгодный контракт, сделку.

Астролог говорит, что карта Влюбленные в Таро значит, что чего-то будет в двойном количестве, например, работа и подработка, две квартиры, две машины и т.д.

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Паж мечей Таро - значение

Весы получат важную информацию, придут документы. Карта означает знание. Весы могут пойти учиться. Или учениками могут быть их дети, а значит представителям знака придется уделить им время.

3 кубков Таро - значение

Новогодние праздники Весы будут отмечать в веселой компании и получат от этого удовольствие, говорит гороскоп по картам Таро на месяц.

6 пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. Если вам кто-то обещал дать деньги, инвестировать или помочь финансово, то вы получите эти средства. Не исключено, что и вы окажетесь в роли того, кто кому-то одалживает деньги, предупредила Анжела Перл. Но не волнуйтесь, вам хватит денег, чтобы закрыть все потребности.

Луна Таро - значение

Карта ночи, тумана, неясности. В декабре 2021 Весы могут попасть в какую-то непонятную ситуацию и нужно будет подождать, пока все разъясниться.

Луна также является символом материнства. Либо вы узнаете о вашей беременности, либо ваша мама попросит о помощи.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Водолеев

Королева мечей Таро - значение

В последний месяц года Водолеи будут говорить правду в глаза, высказывать свое мнение, будут принимать важные решения.

Сила Таро - значение

Проявится сила таланта, харизмы и обаяния. Водолеи смогут легко справиться с любой ситуацией. Ваша уверенность даст вам силы реализовать любое ваше желание и выполнить любую задачу.

8 пентаклей Таро - значение

Водолеев ждет много работы. Придется трудиться, не покладая рук. Появятся новые проекты, которые нужно будет закончить до Нового года 2022. Удастся заработать хорошую сумму денег.

Влюбленные Таро - значение

Карта любви, знакомств, свиданий. Если вы в браке, то эта карта может означать подписание важного контракта или сделки купли-продажи.

Подробный гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Близнецов вы можете прочитать тут. По прогнозу Анжелы Перл, в последний месяц года представителям знака нужно остерегаться мошенничества и воровства.

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