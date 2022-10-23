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"Развал России тоже прослеживается": астролог дала новый прогноз по войне

23 октября 2022, 17:51

По мнению астролога Ольги Медвецкой, серьезные изменения важных процессов для Украины начнутся сейчас, но в полной мере разойдутся только весной.

астролог, война в украине, украинские военные
"Развал России тоже прослеживается": астролог дала новый прогноз по войне / Reuters, pixabay.com

Несмотря на то, что на небе сейчас сложилась вокруг Украины достаточно сложная ситуация (и вот-вот случится солнечное затмение), это не значит краха всех надежд для украинцев. Об этом на своей странице в Instagram написала известный астролог Ольга Медвецкая.

"Много негативных аспектов и положений на небе – это не крах Украины. Это такой период. Впереди лучше! Украина не только выстоит, но и станет лучше, чем была. Эта тенденция тоже прослеживается, как и сейчас напряжение и эскалация. И развал России тоже прослеживается. События начнут (!) развиваться весной. Интенсивность этого и как именно все будет – не знаю, я все же не гадалка", ‒ пишет она.

По мнению Медвецкой, серьезные изменения важных процессов для Украины начнутся сейчас, но в полной мере разойдутся только весной.

"Любое затемнение – это всегда напряжение, а любое солнечное затемнение – это начало новых процессов. […] Так и здесь! Начало новых событий будет заложено сейчас. Но как именно они будут разворачиваться – зависит от огромного количества факторов. Наблюдаем", ‒ подытожила она.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

астрология новости Украины солнечное затмение 2022 война России и Украины
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