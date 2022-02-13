Растения, которые опасны для домашних животных: топ-5 токсичных цветов

Растения, опасные для кошек - список / Коллаж pixabay.com

Комнатные растения - отличный способ привнести нотку свежести в интерьер, но, выбирая такое живое украшения для дома, нужно помнить, что некоторые цветы могут быть смертельно опасны для домашних животных.

Специалисты по растениям назвали топ-5 комнатных растений, от которых котам и собакам нужно держаться подальше, ведь они могут вызвать у животных раздражение, рвоту и гиперсаливацию (слюнотечение).

Растения, которые опасны для домашних животных

Тюльпаны - одни из самых популярных цветущих комнатных растений, но они токсичны для животных. Самая ядовитая часть растения — луковица. Вызывает рвоту и гиперсаливацию.

Спатифиллум. Этот цветок является отличным очистителем воздуха и идеально подходит для квартир или комнат с недостаточным освещением, но может быть токсичным для кошек и собак.

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Уровень токсичности - от легкой до умеренной. При проглатывании может вызвать раздражение рта.

Алоэ вера является одним из самых популярных комнатных растений, но оно представляет опасность для кошек и собак: если съесть алоэ вера, оно может вызвать тремор и рвоту, диарею и озноб. Некоторые ветеринары даже говорят о возможной анорексии и депрессии после его употребления.

Денежное дерево (толстянка). Этот суккулент приобрел популярность в качестве комнатного растения благодаря тому, что он неприхотлив в уходе.

Но у животных толстянка вызывает рвоту, замедление работы сердца и снижение давления. Кроме того, как и алоэ, денежное дерево способно вызывать депрессивные состояния.

Замиокулькас. Может вызывать у животных такие симптомы, как боли в животе и рвота.

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