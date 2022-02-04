Дерево любви: почему оно обязательно должно быть в каждом доме

Аихризон красив и неприхотлив и является самым настоящим символом любви / Коллаж pixaby, floradoma.com

День святого Валентина уже не за горами. Если вы задумались, что подарить на 14 февраля девушке, маме, подруге, то остановите свой выбор на цветах. Но не на стандартном букете, а на комнатном растении. Отличный вариант - аихризон, другое название этого растения - дерево любви. Такое имя он получил благодаря своим листочкам, которые похожи на маленькие сердца. Считается, что аихризон приносит любовь, счастье и благополучие в тот дом, в котором растет.

Аихризон - уход

Дерево любви - неприхотливое растение. Справится с ним даже новичок в цветоводстве. Аихризон легко переносит любые температуры, не требует дополнительной подкормки, не особо подвержен атаке вредителей.

Единственное, чему придется научиться, - это правильно поливать дерево любви, чтобы не залить и не засушить корни.

Как правильно поливать аихризон

Весной и летом аихризон нужно поливать регулярно, зимой - редко. При переувлажнении почвы возможно опадение листьев и загнивание корней. В весенне-летний период необходима подкормка раз в 2 недели.

Лайфхак: Чтобы понять, нуждается ли аихризон в поливе, нужно немного надавить на листик растения. Если лист станет долго восстанавливать первоначальную форму или на вид будет казаться слишком вялым, то его нужно полить.

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Аихризон - виды

Аихризон извилистый, Aichryson tortuosum. Листики покрыты серебристым ворсом. Цветки бежевые.

Аихризон распростертый, Aichryson laxum - кустовой вид с ромбовыми пушистыми листами. Цветки желтые.

Аихризон очитколистный, Aichryson sedifolium - полукустарниковый суккулент (до 40 см высотой) с близко расположенными булавовидными листочками без опушения. Цветки желтые.

Аихризон точечный, Aichryson punctatum - кустарник с зелеными слабоопушенными листьями. Цветки желтые.

Аихризон Бетанкура, Aichryson bethencourtianum - кустик до 15 см высотой с опушенными листьями, часто с фиолетовым оттенком. Цветки насыщено желтые. После цветения теряет большую часть листьев, но сам не погибает.

Дерево любви аихризон - приметы

Аихризон наделяют почти что магическими свойствами. По поверьям это растение приносит в дом любовь, верность, мир и взаимопонимание.

Холостяки и незамужние девушки, купив дерево любви, обязательно встретят свою половинку.

Если дерево любви зацвело пышно и обильно, то для одинокого человека это предвещает скорое знакомство, которое перерастёт в любовь.

Для семьи цветение аихризона тоже благоприятный знак. Владельцев растения ждет удачная покупка или примирение после ссоры. Для влюбленных пар цветущий аихризон предвещает свадьбу в скором будущем.

Если аихризон теряет листья, значит растение приняло на себя мощный энергетический удар недоброжелателей или завистников.

Резкое увядание цветка уговорит о грядущей ссоре.

Можно ли дарить аихризон

Согласно суевериям, дарить аихризон нежелательно, мол, таким образом можно забрать вместе с растением и благополучие дарителя. Но развеять "злые чары" можно, если дать взамен монетку.

Также есть мнение, что жёлтые цветы - символ расставания. В то же время другая версия гласит, что подарок в виде аихризона, цветущего жёлтыми цветами, приносит в дом богатство.

Ранее Главред назвал топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь.

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