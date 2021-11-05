Раскрыта уникальная польза бананов: почему их нужно есть как можно больше

Бананы полезны для кишечника / 1zoom.ru

С приходом осени все начинают задумываться о том, как усилить свой иммунитет перед зимой и получить как можно больше витаминов. Ведь осенью организм человека могут атаковать самые различные инфекции, в том числе, кишечные.

Для профилактики кишечных заболеваний эксперты советуют включить в свой рацион бананы. Так как утверждают, что это - пребиотический продукт.

Доказательством этому служит новое исследование австралийских ученых.

По их словам, банан снабжает организм клетчаткой и стойким крахмалом, тем самым обеспечивая производство бутирата - масляной кислоты и питательного вещества, производящего бактерии кишечника.

Именно масляная кислота поддерживает здоровье пищеварительной системы и предотвращает заболевания.

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Ранее Главред писал о том, что употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также ранее эксперты обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению.

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