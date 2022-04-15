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Путина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в Украине

15 апреля 2022, 21:53

Провидец говорит, что окончание правления и жизни президента России будет мучительным.

гороскоп, путин
Путин гороскоп / pixabay, reuters

Последствия для России из-за войны в Украине будут колоссальные. Как говорит самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук, многие знали, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину, и это только вопрос времени.

"Существует старое пророчество, озвученное еще в 2000-х годах, в котором говорилось, что в будущем к России присоединятся такие страны как Украина, Белоруссия, Литва, Латвия и Эстония. Наверное, этим пророчеством еще кто-то пользуется, но могу точно сказать, что оно потеряло свою актуальность – такого точно не случится. Более того, если агрессия со стороны Российской Федерации продолжится – ее ждет крах, кризис, голодные бунты, а это может привести к тому, что страна разделится и территориально переедет в другие государства. То есть, России может вообще не быть на мировой карте", – рассказал Мольфар Орест, передает Зірковий шлях.

А вот окончание правления и жизни президента России будет мучительным.

"Еще в 2014 году я проводил гадание, из которого получил ответ, что это человек, в которого вселился злой дух. Он умрет от тяжелой болезни в ближайшее время. Я чувствую, что это произойдет в течение 2-х лет. По ощущениям многих мольфаров – у Путина онкология", – прокомментировал провидец.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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