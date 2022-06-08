"Путин 24 февраля совершил громадную ошибку": астролог назвал, что ждет кремлевского правителя

Путин и Росс / УНИАН

Почти в каждый год Тигра в России бывает дефолт, например, он был в августе 1998 года. Как говорит астролог Влад Росс, к июлю-августу надо ждать дефолта в РФ.

"В России начнется колоссальная безработица. Российский народ проснется и увидит весь тот ужас, который сотворил Путин с Россией и россиянами. В общем, война закончится полной победой Украины – освобождением и Донбасса, и Крыма", - говорит астролог Главреду.

Донбасс будет освобожден точно и сразу, отмечает Влад Росс.

"А по вопросу деоккупации Крыма Украина пойдет на переговоры, и уже другой политик, не Путин, вернет ей Крым мирным путем. Мы таким образом дадим возможность россиянам, понаехавшим на полуостров за последние годы из России, в том числе из Сибири, спокойно убраться восвояси. Убежден, что Путин 24 февраля совершил громадную ошибку", - добавляет астролог.

По словам Росса, Крым мог бы еще долго быть в составе РФ.

"Если бы он не начал этой полномасштабной войны против Украины, Крым мог бы еще долго оставаться под контролем РФ. А теперь, после всего того, что случилось после 24 февраля, Крым точно никогда не будет российским. Крым вернется под контроль Украины", - сказал Росс.

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Гороскоп для Украины

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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