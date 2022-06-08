"Ожесточенная война будет до августа": астролог назвал, когда ВСУ очистят от оккупантов Украину

Гороскоп для Украины / ua.depositphotos.com, pixabay

Известный астролог Влад Росс рассказал, что активные боевые действия будут продолжаться до августа этого года. Причем в это время будет "огненная", очень ожесточенная война.

"Переговоры, благоприятные для Украины, могут начаться не раньше 1 августа. Потому до этой даты – никаких разговоров с Кремлем и Путиным. Это связано с тем, что переломный момент на фронте в пользу Украины произойдет, когда Марс соединится с Ураном, а Белая Луна – с Луной в гороскопе нашей страны. Тогда украинские войска смогут пойти в контрнаступление. А это – июль", - говорит Росс Главреду.

По его словам, в июле станет понятно, что мы гоним россиян со всех сторон и по всем направлениям. Украина вернет Донбасс, очистит от оккупантов Харьковщину.

"Более того, в это время может не стать Черноморского флота РФ – он может быть уничтожен ракетами, которые будут предоставлены Западом Украине. Возможно, тут сыграют свою роль противокорабельные ракеты Гарпун, переданные Украине. Был Черноморский флот – и не стало. Был Крымский мост – и не стало его. Моста не будет.И Крым не будет российским", - добавил астролог.

Украина неожиданно для всех войдет в Крым, говорит в своем прогнозе Росс.

"Правда, после этого начнется противостояние, и Путин не на шутку станет грозить ядерным оружием. Но тут же его могут свергнуть. В общем, июль-август обещают быть очень интересными", - сказал астролог.

По его словам, в ноябре бои остановятся, конфликт будет заморожен, а потом и вовсе урегулирован.

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Гороскоп для Украины

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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