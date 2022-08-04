Потери, решение кармических задач и тяжелые мысли: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августа

В дни перед полнолунием будет непросто что-либо планировать, предупредил Влад Росс / Фото УНИАН, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Полнолуние в августе 2022 года будет 12 числа, в 4:35 по Киеву. Полная Луна будет в знаке Водолея и на ужасном кресте между планетами. Астролог Влад Росс в интервью Главреду рассказал, чего ждать и чего опасаться в дни до и после полнолуния.

"Полнолуние в Водолее намекает на то, что в ближайшие две недели стоит задуматься о переменах в жизни, о том, от чего следует избавиться, как стать свободнее и ощущать больший комфорт. Это полнолуние будет способствовать освобождению мозга от навязчивых тягостных мыслей, которые отнимают много психической энергии", - отметил специалист.

По его словам, период с 11 по 13 августа – худший период для проведения операций, медицинских процедур и манипуляций.

Росс добавил, что узлы в квадрате к полнолунию свидетельствуют о важности этого времени – оно будет благоприятным для решения кармических задач.

"Так, например, если вы видите, что ваш брак надломлен и фактически разрушен, то это будет подходящий момент, чтобы наконец освободиться от него", - отметил астролог.

Он предостерег, что в дни перед полнолунием будет непросто что-либо планировать. Часто придется импровизировать и принимать новые ситуации.

"Это полнолуние может принести потери, но, тем не менее, оно укрепит веру и поможет понять истинные ценности – не навязанные вам кем-то, а личные. В августе будет важно искать компромисс между личными желаниями и требованиями коллектива. К такому компромиссу будет прийти не так просто, возможно, предстоит активная борьба, бунтарство, революция", - отметил астролог.

Как сообщал Главред, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2022. По его словам, третий месяц лета будет жарким и в прямом, и в переносном смысле. Во-первых, будет очень знойная погода. Во-вторых, нас ждет эмоционально сложный период, когда случатся важные необратимые события.

Также Росс прогнозировал, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья, и назвал самые лучшие дни для свержения российского диктатора.

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