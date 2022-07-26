УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Здоровье пошатнется еще больше, будет покушение: астролог назвал самый опасный месяц для Путина

26 июля 2022, 10:21

Уже совсем скоро самочувствие российского диктатора может резко ухудшиться,  а кресло под Владимиром Путиным окончательно расшатается, говорит гороскоп.

Владимир Путин, Влад Росс
В августе на Путина может быть совершено покушение, прогнозирует Влад Росс / Фото УНИАН

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья.

Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

Также в третий месяц лета на Путина может быть совершено покушение.

"Ранее я прогнозировал, что покушение возможно в июле, особенно 16 числа – приношу извинения, ошибся. 16 июля была попытка убийства Патрушева. Похоже, что именно Патрушев является верховным главнокомандующим в РФ, то есть Путин остается царем на троне, но реально всем правит серый кардинал – Патрушев", - рассказал Росс в интервью Главреду.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Другие новости:

новости России Влад Росс гороскоп на август гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:23

Много клеток мозга уже умерло: врачи назвали еще одну вероятную болезнь Путина

11:00

"Сделал Россию изгоем": в Госдепе жестко припечатали ПутинаВидео

10:56

В оккупированном Донецке взорвалась нефтебаза: оккупанты в панике обвиняют ВСУВидео

10:38

Ракеты Harpoon ломают планы РФ: разведка Британии об ударе Москвы по порту ОдессыВидео

10:21

Здоровье пошатнется еще больше, будет покушение: астролог назвал самый опасный месяц для ПутинаВидео

Реклама
09:54

На фронте погибли граждане США: один из них имел украинские корниВидео

09:34

"Отвалятся" целые регионы: экс-глава МИД раскрыл сценарий распада РФВидео

09:30

Должны понять, почему их ненавидят: в Турции поляки побили россиян из-за поддержки войны в Украине

09:04

Требовал отправить его в Украину: снайпер ВСУ ликвидировал оккупанта-путинистаВидео

08:34

Солдаты РФ массово дезертируют и отказываются воевать в Украине – ПентагонВидео

08:34

Деоккупация Новой Каховки лишит "спецоперацию" рф всякого смысламнение

08:33

"Путин съест всех": Уоллес призвал страны отказаться от "нейтралитета" в войне РФ против Украины

08:22

Гороскоп на сегодня 26 июля 2022: Львам – исполнение желаний, Весам – семейные проблемыВидео

07:52

ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов и взорвали КП "элитных" войск РоссииВидео

07:50

Возле Мелитополя военные РФ переехали на КамАЗе авто с семьей, погиб ребенокВидео

07:50

Все залеплено штукатуркой, замазано свежей краской: самые распространенные ошибки в ремонтеВидео

07:13

На Запорожье и Херсонщине оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ - ISWВидео

06:30

Мобилизация в Украине 2022: кто не попадает под призыв в военное время

06:28

Второй этап войны окончательно завершился, и в нем мы победилимнение

06:26

Рано утром в Николаеве под вой сирены прогремели мощные взрывыВидео

Реклама
06:02

Гороскоп на август-2022: угроза ядерной войны, освобождение Херсона и перелом на фронтеВидео

05:42

"Неблагодарная и подлая": Валюха из Сватов оскорбила Анну Кошмал

05:20

Превосходные и самые вкусные малосольные помидоры за 10 минут: быстрый рецептВидео

05:10

Армия Украины не собирается останавливаться и намерена отвоевать Крым – экспертВидео

04:40

Атакует настоящее пекло: синоптик назвал даты жары в УкраинеВидео

04:08

Падчерица Потапа засветила крепкий пресс в белоснежном топе

04:00

Рискнет ли Россия нанести ядерный удар: ответ бывшего главы МИД Украины

03:35

Как скрыть выпирающий живот летом: 4 лайфхака стилистов сотворят чудоВидео

03:32

Белокурый ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск в полностью прозрачном боди показала безупречное тело

03:10

Дипломат объяснил, имеет ли Украина право бить по территории РФВидео

02:58

Анастасия Заворотнюк уже дважды была на грани жизни и смерти

02:40

Цена подскочит выше 70 грн за литр: украинцев ошеломили прогнозом подорожания на АЗСВидео

02:02

Помидорная ботва спасет от вредителей и станет идеальным удобрением: как ее использовать с пользой

01:32

Военный эксперт пояснил, почему у оккупантов в боях в ВСУ на Юге осталось всего два плана действий

00:51

Приметы на 26 июля: какие 2 вещи нужно сделать в Собор Архангела Гавриила, чтобы стать богатымВидео

00:42

Илон Маск обвинен в разводе соучредителя Google: миллиардер закрутил роман с женой близкого друга

25 июля, понедельник
23:55

Эрдоган жестко упрекнул Запад в "неправильном подходе" к Путину

23:36

С огоньком: американская актриса подожгла себя во время съемокВидео

23:30

"Прямая дорога в пропасть": Захарова открыто угрожает Украине и ЕвросоюзуВидео

23:19

С какого возраста начинать: научный журнал Lancet опубликовал шокирующие данные о влиянии алкоголя на здоровье

Реклама
22:48

Изменение давления: Газпром стал виновником опасной ситуации на украинском газопроводеВидео

22:48

Если Украина победит Россию, мы станем новым центром силы в ЕС и НАТО – бывший глава МИД ОгрызкоВидео

22:42

Главная роль и кино об Украине: дочь путинистки Егоровой добилась успеха в США

22:26

"Жрать нечего, перенесите Олимпиаду-2024 в Россию": в Госдуме разразились бреднями

22:26

Елена Зеленская рассказала о боли, которую испытывает во время войныВидео

22:10

Украинская Леди Гага с роскошной жизнью а-ля Кардашьян: какой певицу Камалию видят британские СМИ

21:53

"Одну Россию" вместо "України, бо в нас іншої нема": россиянка выбесила сеть песней Софии РотаруВидео

21:48

"Нужно бить в ответ": Зеленский отреагировал на шантаж РФВидео

21:28

"Он был лучшим": война унесла жизнь известного львовского спортсмена

21:16

Новые HIMARS, более 500 БПЛА Phoenix Ghost и боеприпасы: в США объявили о новой помощи УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять