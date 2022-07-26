Здоровье пошатнется еще больше, будет покушение: астролог назвал самый опасный месяц для Путина

В августе на Путина может быть совершено покушение, прогнозирует Влад Росс / Фото УНИАН

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья.

Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

Также в третий месяц лета на Путина может быть совершено покушение.

"Ранее я прогнозировал, что покушение возможно в июле, особенно 16 числа – приношу извинения, ошибся. 16 июля была попытка убийства Патрушева. Похоже, что именно Патрушев является верховным главнокомандующим в РФ, то есть Путин остается царем на троне, но реально всем правит серый кардинал – Патрушев", - рассказал Росс в интервью Главреду.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

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